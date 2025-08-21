Перекроют центр Ярославля из-за «Пира на Волге». Схема ограничений

В Ярославле 23 и 24 августа пройдет фестиваль «Пир на Волге» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перекроют центр города из-за празднования гастрономического фестиваля «Пир на Волге» (6+). Праздник запланирован на выходные — 23 и 24 августа.

Ограничения движения будут действовать с 19:00 22 августа до 23:00 24 августа. Запретят проезд автомобилей на Которосльной и Волжской набережных, на Революционной, Андропова, Почтовой, Подзеленье, Волжском спуске и площади Челюскинцев.

Кроме того, с 6 утра 23 августа до 11 вечера 24 августа на Которосльной набережной, улицах Почтовой, Подзеленье и Волжском спуске запретят парковку.

Схема ограничений, где в городе будет не проехать Источник: мэрия Ярославля

Что за «Пир на Волге»?

Ежегодно в конце августа в Ярославле проходит гастрономический фестиваль «Пир на Волге». На набережной и в парке «Стрелка» рестораны и фермерские хозяйства представляют свои лучшие блюда, а гостей ждет насыщенная культурная программа.

В 2025 году фестиваль дополнит музыкальная часть: городское караоке, школа диджеинга, выступления современных команд и необычный концерт-перформанс группы «Волков Бэнд» с использованием технологий искусственного интеллекта и участием хоровой капеллы. 23 августа на сцене выступит группа «Странное исполнение», а 24 августа — «Такой Макар» (Рыбинск), Вlack lama и The bist (Ярославль).

Помимо гастрономии и музыки, «Пир на Волге» предложит мастер-классы, спортивные активности (кудо, воздушная гимнастика, пилонный спорт, шашки, йога, керлинг и др.), а также богатую детскую программу с играми, творческими занятиями, дегустацией сладостей, викторинами и анимацией.