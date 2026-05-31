«Прогноз рисков»: ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Ярославской области прогнозируют природные пожары Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В июне 2026 года в Ярославской области вырастет риск возникновения природных пожаров. Вероятность ЧС прогнозируют в 44 регионах России. Такую информацию 31 мая сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В зону риска по Ярославской области вошла северная часть региона. Это Пошехонский, Первомайский, Рыбинский, Мышкинский, Некоузский и Брейтовский районы.

Пожароопасную обстановку ожидают и в соседних областях. Так, в Ивановской области огонь может вспыхнуть в Юрьевецском и Пучежском районах, а в Костромской области — в Кадыйском и Макарьевском.

Где могут возникнуть пожары в июне Источник: ФБУ «Авиалесоохрана»

Юридическое определение «лесной пожар» является специализированным и применяется к ландшафтным (природным) пожарам на землях лесного фонда. Также это определение применяется к пожарам на землях обороны и безопасности (военные лесничества), на землях населенных пунктов (городские леса), на землях особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», в своем прогнозе специалисты опирались на данные Росгидромет (Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Основной причиной пожара эксперты называют жаркую погоду в июне. Но в ведомстве уточнили, что часто огонь возникает и по вине человека.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности на природе. А также от оперативности обнаружения и тушения пожаров», — дополнили в ведомстве.