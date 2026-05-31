«Прогноз рисков»: ярославцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В июне вероятность ЧС прогнозируют в 44 регионах

В Ярославской области прогнозируют природные пожары

В Ярославской области прогнозируют природные пожары

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В июне 2026 года в Ярославской области вырастет риск возникновения природных пожаров. Вероятность ЧС прогнозируют в 44 регионах России. Такую информацию 31 мая сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В зону риска по Ярославской области вошла северная часть региона. Это Пошехонский, Первомайский, Рыбинский, Мышкинский, Некоузский и Брейтовский районы.

Пожароопасную обстановку ожидают и в соседних областях. Так, в Ивановской области огонь может вспыхнуть в Юрьевецском и Пучежском районах, а в Костромской области — в Кадыйском и Макарьевском.

Где могут возникнуть пожары в июне

Где могут возникнуть пожары в июне

Источник:

ФБУ «Авиалесоохрана»

Юридическое определение «лесной пожар» является специализированным и применяется к ландшафтным (природным) пожарам на землях лесного фонда. Также это определение применяется к пожарам на землях обороны и безопасности (военные лесничества), на землях населенных пунктов (городские леса), на землях особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», в своем прогнозе специалисты опирались на данные Росгидромет (Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). Основной причиной пожара эксперты называют жаркую погоду в июне. Но в ведомстве уточнили, что часто огонь возникает и по вине человека.

«Прогноз рисков не означает обязательного возникновения ЧС по лесным пожарам. Во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности на природе. А также от оперативности обнаружения и тушения пожаров», — дополнили в ведомстве.

Напомним, во второй половине апреля в Ярославской области увеличилось количество пожаров. Причиной возгорания назвали пал травы. Тогда только за сутки пожарные выезжали 43 раза тушить сухую растительность.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
41 минута
Гениальный прогноз! 😊 Летом бывает жарко, иногда не бывает. Может загореться, но это не обязательно. Мы вас предупредили, если что.
Гость
24 минуты
Всё сырое, дожди.
