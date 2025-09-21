Кокос и печенье с молоком: мир сошел с ума по съедобным ароматам — 5 самых популярных foodie-парфюмов

В мире вырос спрос на съедобные ароматы — эксперт объяснила, с чем это связано Источник: Городские порталы

Девушки больше не едят десерты — они их вдыхают. Да, сладость теперь ощущается не во рту, а на коже. Бытует мнение, что резкий рост популярности foodie-парфюмов с нотами кофе, ванили, карамели и печенья может быть связан с глобальной трансформацией привычек питания — и, возможно, с фармацевтической революцией в мире похудения. Препараты вроде Ozempic, меняющие аппетит и отношение к сладкому, вынуждают людей искать удовольствие не через вкус, а через обоняние. Особый интерес к съедобным ароматам проявляет поколение зумеров, а рынок парфюмерии благодаря им ловит новую волну. Наши коллеги из NGS.RU попросили эксперта в области парфюмерии оценить новое веяние, а также составить подборку самых популярных foodie-парфюмов.

Желание пахнуть тем, что нельзя есть, что это: временный тренд или запах нового образа жизни? Издание businessoffashion.com (BoF) пишет, что только за последний год количество запусков «съедобных» ароматов выросло на 24%.

В апреле актриса и певица Сабрина Карпентер представила парфюм Me Espresso с основными нотами кофе, печенья и взбитых сливок. До этого на рынке появились сразу несколько гурманских ароматов с красноречивыми названиями — Sweet Tooth, Caramel Dream и Cherry Baby, оформленные в виде шоколадных плиток.

Мировой рынок парфюмерии продолжает расти, и эксперты прогнозируют дальнейший всплеск интереса к сладким ароматам — в том числе из-за увеличения числа людей, принимающих препараты для похудения.

Ирена Казаку Парфюмерный эксперт Парфюмерный эксперт, президент международного парфюмерного сообщества Smell One. Организатор конференции «Парфюмерная грамотность». 15 лет в парфюмерной индустрии

Пафюмер Ирена Казаку подтверждает, что спрос на шоколадные, ванильные и кофейные ароматы действительно вырос, но делать какие-либо выводы еще рано: слишком мало данных.

«Сейчас ведутся исследования на эту тему. Некоторые ученые приходят к выводу, что применение агрессивных препаратов для похудения потенциально может сказываться на нашем обонянии. Так как действие препаратов может потенциально оказывать влияние на нейронные связи», — объясняет парфюмер.

Эксперт отмечает, что в статье на BoF говорится про 15 миллионов пациентов, что в разрезе мира является ничтожно малой частью. Ирену Казаку также смутило то, что в исследовании отсутствует аналогичный анализ других групп.

«Очень странная корреляция, словно два факта выдернули из контекста и пытаются связать. Но интерес к гурманике действительно есть — парфюмерная выставка Esxence в феврале этого года показала много прекрасных новинок именно гурманского направления», — комментирует Ирена Казаку.

Парфюмер считает, что сладкие, съедобные запахи у большинства людей связаны с приятными воспоминаниями, чаще всего с детством, когда они были в условной безопасности.

«Когда мы в стрессе — большинству из нас автоматически хочется чего-то уютного, понятного. Отсюда, как мне кажется, и желание пахнуть булочками с корицей, потому что это сразу ощущение дома и безопасности», — говорит эксперт.

Топ-5 foodie-парфюмов

Ирена Казаку подобрала 5 гурманских ароматов, которые скрасят серые осенние будни. Прогуляйтесь до парфюмерного бутика, послушайте запах, приценитесь — стоимость разнится в зависимости от объема и площадки.

1. Profumo di Firenze Maraviglia — аромат, вдохновленный образом рая из поэмы Данте «Божественная комедия». Парфюмерный сайт randewoo.ru предлагает купить 100 мл за 14 тысяч рублей.

«Окутывающий кокос с нотой морской соли, немного мускуса и цветов апельсина. Напоминает время, когда ты сидишь на пляже, наслаждаешься вкусным фруктовым коктейлем и слушаешь шум прибоя», — описывает аромат Ирена Казаку.

2. Арабский бренд Lattafa выпустил коллекцию Give Me Gourmand из 5 ароматов на гурманскую тему с флаконами в виде кексов. Средняя цена за 75 мл — 7–8 тысяч рублей.

«Коллекция удовлетворит запрос любого сладкоежки. Хотите ягодный десерт — Berry on the Top. Любите шоколад — Choco Overdose. Предпочитаете печеньки с молоком — Cookie Crave. А может быть, вы обожаете пломбир? Тогда вам — Vanilla Freak. Сходите с ума от карамели и конфет — Whipped Pleasure», — дает рекомендации парфюмер.

3. Еще один прекрасный аромат, запуск 2025 года, — Dusita Tonka Latte. Средняя стоимость ароматов линейки Dusita — 10–12 тысяч рублей за 75 мл.

«Сбалансированное сочетание бобов тонка, белого шоколада, мела и молока. Аромат настолько вкусный, что его хочется попробовать на вкус», — описывает парфюмер запах.

4. Les Soeurs de Noe Cherry blush. Парфюмер считает, что это аромат для тех, кто любит тренды. 100 мл парфюма обойдутся вам примерно в 22 тысячи рублей.

«Здесь собраны три в одном: вишня, фисташка и бобы тонка», — объясняет Ирена Казаку.

5. «Ну и завершим наш список легендарным ароматом Angel от Mugler. Именно с него началось гурманское направление в далеком 1992 году. Аромат по сей день не утратил актуальности», — добавила парфюмер. 50 мл парфюма стоят около 9 тысяч рублей.

Как выбрать аромат? Прислушиваться к себе. Ирена Казаку говорит, что ароматы выбираются сердцем: то, что нравится, — ваше. Читайте подборки, описания ароматов, приходите в парфюмерные магазины, чтобы послушать аромат, протестировать его на коже. Дайте аромату время раскрыться, не торопитесь с покупкой.

