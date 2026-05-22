«Красивый хоккей»: с победой ярославский «Локомотив» поздравил глава Республики Татарстан

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Александр Куренной / 76.RU

Хоккеистов «Локомотива» с победой поздравил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области.

«В правительственной телеграмме он отметил высокий уровень финальной серии. Подчеркнул, что обе команды продемонстрировали мощный, красивый хоккей, проявили лучшие бойцовские качества и слаженную игру. Победа „Локомотива“ отмечена и как результат системной работы по развитию спорта в Ярославской области», — написал Михаил Евраев в своем MAX-канале.

Глава региона, в свою очередь, поблагодарил Татарстан за гостеприимство и высокий уровень проведения соревнований. Он пожелал республике дальнейшего развития.

«Благодарю Рустама Нургалиевича за теплые слова. С большим уважением отношусь к команде „Ак Барс“ — очень сильный, достойный соперник. И уверен, что состязания таких мощных команд, как „Ак Барс“, „Металлург“, „Авангард“, „Локомотив“ и других ведущих клубов нашей страны, делают наш хоккей сильным и двигают его вперед», — отметил Михаил Евраев.

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.

Хоккеисты вернулись в Ярославль на поезде 22 мая. У Московского вокзала их ждали толпы болельщиков. Празднование продолжилось и на «Арене-2000».