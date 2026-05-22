НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 757мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
«Локомотив» — чемпион!
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Погиб водитель
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Поддельные документы в котельных
Когда прогремит гроза
Афиша на неделю
Спорт Обзор Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили свой роман — полюбуйтесь на их милые фото

Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили свой роман — полюбуйтесь на их милые фото

Об их тайных отношениях начали говорить еще год назад

178
Увидев совместные фотографии, поклонники пары взорвались поздравлениями и комплиментами | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Увидев совместные фотографии, поклонники пары взорвались поздравлениями и комплиментами | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Увидев совместные фотографии, поклонники пары взорвались поздравлениями и комплиментами

Источник:

liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые о том, что Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева встречаются, начали поговаривать весной 2025 года. Фигуристы появлялись на одних мероприятиях, хоть и по отдельности, публиковали снимки из одних и тех же мест, но напрямую о личной жизни не говорили практически год. Только в мае они перестали скрываться и опубликовали серию милых совместных фотографий, увидев которые хочется верить в любовь.

Пару не смущает разница в возрасте: Елизавета старше Петра на пять лет | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пару не смущает разница в возрасте: Елизавета старше Петра на пять лет | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пару не смущает разница в возрасте: Елизавета старше Петра на пять лет

Источник:

liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Совместные фотографии появились сразу в блогах и Петра, и Елизаветы. На них возлюбленные запечатлели моменты из поездки в Америку.

На каждой фотографии пара появилась в образах, которые гармонично сочетаются друг с другом | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На каждой фотографии пара появилась в образах, которые гармонично сочетаются друг с другом | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На каждой фотографии пара появилась в образах, которые гармонично сочетаются друг с другом

Источник:

liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На одних кадрах они романтично обнимаются на фоне достопримечательностей, на других — просто дурачатся.

На всех совместных снимках пара очень счастливая | Источник: petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На всех совместных снимках пара очень счастливая | Источник: petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На всех совместных снимках пара очень счастливая

Источник:

petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Так и живем, — гласит лаконичная подпись под постом у Туктамышевой.

Умаялись ребята за поездку знатно | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Умаялись ребята за поездку знатно | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Умаялись ребята за поездку знатно

Источник:

liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поговаривают, что фигуристы особенно сблизились во время совместных тренировок в Америке. После долгих часов на льду поклонники замечали, как пара вместе гуляла и обедала. Однако тогда еще были сомнения — вдруг спортсменов связывает лишь дружба, ведь поцелуев и жарких объятий никогда не было. Мало того, когда у Елизаветы попытались узнать, встречается ли она с Петром, ответ был жесткий.

Если вместе с близким человеком вы не можете снимать такие фотографии, зачем тогда всё это? | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Если вместе с близким человеком вы не можете снимать такие фотографии, зачем тогда всё это? | Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вместе с близким человеком вы не можете снимать такие фотографии, зачем тогда всё это?

Источник:

liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы ее услышите из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку, — отбрила любые расспросы о личной жизни Туктамышева.

На Олимпиаде-2026 в Милане Петр участвовал в соревнованиях, а Елизавета освещала их как корреспондент. Туктамышева активно болела за всех спортсменов, но особенно тепло общалась с Гуменником. Во время его выступления она поддерживала его с таким энтузиазмом, что стало очевидно: это не просто дружба.

Так как фигуристы раскрывать подробности не спешили, узнать правду попытались другим путем. Андрей Малахов пригласил в свою студию маму и подругу Петра в надежде пролить свет на ситуацию. Однако близкие спортсмена оказались такими же крепкими орешками, как и он сам, и не раскрыли правды.

— Я знаю его шесть лет, — ответила на расспросы подруга Петра. — Свободно ли его сердце? Это лучше спросить у Петра. Я на такие вопросы не могу отвечать, это должен сделать он сам.

Для Петра это первые серьезные отношения, о которых он рассказал открыто. Елизавета ранее встречалась с другим фигуристом — Андреем Лазукиным. Роман длился около пяти лет и закончился в 2020 году из-за недопониманий.

— Могу сказать одно: жизнь — такая штука. Пути у людей расходятся. Просто так вышло. Сейчас у нас нормальные отношения, — комментировал расставание Андрей.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Петр Гуменник Елизавета Туктамышева Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
34 минуты
Кто это?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем