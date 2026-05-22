Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили свой роман — полюбуйтесь на их милые фото

Увидев совместные фотографии, поклонники пары взорвались поздравлениями и комплиментами Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впервые о том, что Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева встречаются, начали поговаривать весной 2025 года. Фигуристы появлялись на одних мероприятиях, хоть и по отдельности, публиковали снимки из одних и тех же мест, но напрямую о личной жизни не говорили практически год. Только в мае они перестали скрываться и опубликовали серию милых совместных фотографий, увидев которые хочется верить в любовь.

Пару не смущает разница в возрасте: Елизавета старше Петра на пять лет Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Совместные фотографии появились сразу в блогах и Петра, и Елизаветы. На них возлюбленные запечатлели моменты из поездки в Америку.

На каждой фотографии пара появилась в образах, которые гармонично сочетаются друг с другом Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На одних кадрах они романтично обнимаются на фоне достопримечательностей, на других — просто дурачатся.

На всех совместных снимках пара очень счастливая Источник: petr_og / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Так и живем, — гласит лаконичная подпись под постом у Туктамышевой.

Умаялись ребята за поездку знатно Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поговаривают, что фигуристы особенно сблизились во время совместных тренировок в Америке. После долгих часов на льду поклонники замечали, как пара вместе гуляла и обедала. Однако тогда еще были сомнения — вдруг спортсменов связывает лишь дружба, ведь поцелуев и жарких объятий никогда не было. Мало того, когда у Елизаветы попытались узнать, встречается ли она с Петром, ответ был жесткий.

Если вместе с близким человеком вы не можете снимать такие фотографии, зачем тогда всё это? Источник: liza_tuktik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы ее услышите из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку, — отбрила любые расспросы о личной жизни Туктамышева.

На Олимпиаде-2026 в Милане Петр участвовал в соревнованиях, а Елизавета освещала их как корреспондент. Туктамышева активно болела за всех спортсменов, но особенно тепло общалась с Гуменником. Во время его выступления она поддерживала его с таким энтузиазмом, что стало очевидно: это не просто дружба.

Так как фигуристы раскрывать подробности не спешили, узнать правду попытались другим путем. Андрей Малахов пригласил в свою студию маму и подругу Петра в надежде пролить свет на ситуацию. Однако близкие спортсмена оказались такими же крепкими орешками, как и он сам, и не раскрыли правды.

— Я знаю его шесть лет, — ответила на расспросы подруга Петра. — Свободно ли его сердце? Это лучше спросить у Петра. Я на такие вопросы не могу отвечать, это должен сделать он сам.

Для Петра это первые серьезные отношения, о которых он рассказал открыто. Елизавета ранее встречалась с другим фигуристом — Андреем Лазукиным. Роман длился около пяти лет и закончился в 2020 году из-за недопониманий.