«Мы саботировали игру»: главный тренер «Авангарда» — о поражении от «Локомотива»

28 апреля «Авангард» уступил «Локомотиву» в третьем матче полуфинала со счетом 2:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Ги Буше выглядел угрюмо и подавленно. Он прокомментировал итоги встречи так:
«Мы контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде».
Рулевой «ястребов» не связывает поражение с отсутствием двенадцатого нападающего:
«Поражение никак не связано с тем, что у нас было 11 нападающих. Все решили удаления и то, что мы неправильно распоряжались шайбой. Нападающих могло быть хоть 15, итог был бы такой же, действуй мы так же, как сегодня», — цитируют слова наставника омичей наши коллеги из NGS55.RU.
Однако «Авангард» по-прежнему ведет в серии, теперь уже со счетом 2-1. 30 апреля состоится четвертая игра на льду G Drive Арены в Омске. Еще больше новостей о противостоянии, ищите в нашем сюжете.