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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Мы саботировали игру»: главный тренер «Авангарда» — о поражении от «Локомотива»

«Мы саботировали игру»: главный тренер «Авангарда» — о поражении от «Локомотива»

Наставник «ястребов» кратко высказался о матче

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«Авангард» проиграл первый домашний матч в полуфинале Кубка Гагарина | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU«Авангард» проиграл первый домашний матч в полуфинале Кубка Гагарина | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» проиграл первый домашний матч в полуфинале Кубка Гагарина

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

28 апреля «Авангард» уступил «Локомотиву» в третьем матче полуфинала со счетом 2:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Ги Буше выглядел угрюмо и подавленно. Он прокомментировал итоги встречи так:

«Мы контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде».

Рулевой «ястребов» не связывает поражение с отсутствием двенадцатого нападающего:

«Поражение никак не связано с тем, что у нас было 11 нападающих. Все решили удаления и то, что мы неправильно распоряжались шайбой. Нападающих могло быть хоть 15, итог был бы такой же, действуй мы так же, как сегодня», — цитируют слова наставника омичей наши коллеги из NGS55.RU.

Однако «Авангард» по-прежнему ведет в серии, теперь уже со счетом 2-1. 30 апреля состоится четвертая игра на льду G Drive Арены в Омске. Еще больше новостей о противостоянии, ищите в нашем сюжете.

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Комментарии
6
Гость
29 апреля, 11:47
В этот раз Серебряков ничего не показал?
Гость
29 апреля, 10:47
Надеюсь психика их поломана
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Гость
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