«Мы саботировали игру»: главный тренер «Авангарда» — о поражении от «Локомотива»

«Поражение никак не связано с тем, что у нас было 11 нападающих. Все решили удаления и то, что мы неправильно распоряжались шайбой. Нападающих могло быть хоть 15, итог был бы такой же, действуй мы так же, как сегодня», — цитируют слова наставника омичей наши коллеги из NGS55.RU.