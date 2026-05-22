«Любая женщина достойна счастья»: Ида Галич собралась замуж

Пара вместе уже несколько лет, но поход в ЗАГС всё откладывался Источник: galichida / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ида Галич больше года проходила в статусе невесты бизнесмена Олега Ледвича, прежде чем объявить — летом она станет замужней дамой. О скорой свадьбе ведущая сообщила со сцены премии «РУ.ТВ» в разговоре с Иосифом Пригожиным. Продюсер поделился, что якобы слышал новости о ее скором бракосочетании, на что Галич призналась, что это правда.

— Уже этим летом я выхожу замуж. Во второй раз. В этом плохого ничего нет, потому что любая женщина достойна счастья, — объявила Галич.

Галич посчитала, что после такого допроса Иосиф может получить награду за самые «тактичные вопросы» Источник: Woman.ru

Со своим избранником ведущая познакомилась в 2023 году на вечеринке в Сочи. Оба на тот момент были в разводе, и у каждого был ребенок от первого брака. Только у Олега дочка, а у Иды остался сын, которого она родила от блогера Алана Басиева.

— Тогда была очень уставшей, эмоционально на нуле… Но после этой вечеринки Олег начал писать мне. И всё пишет и пишет, — рассказывала Ида.

Галич долго не соглашалась рассматривать Олега в романтическом ключе и согласилась пойти на свидание, только после того как оба вернулись в Москву. Постепенно Ледвич смог растопить сердце Иды и убедить, что с ним она будет как за каменной стеной. Пара съехалась, встретились с родителями друг друга и, что было для них немаловажно, познакомили детей. К счастью, малыши нашли общий язык и быстро стали словно родные брат и сестра.

2025 год пара встречала в Дубае, где Олег сделал Иде предложение руки и сердца. Создатель компании по содержанию катков и ледового оборудования, который сотрудничает в том числе с Татьяной Навкой, не поскупился на кольце. Галич сразу похвасталась сверкающим камнем в своих социальных сетях.

— У меня есть новость, которую еще никто не знает. Я снова стала невестой, — обрадовала подписчиков Ида 1 января.

Ида Галич не ожидала такого романтического сюрприза Источник: galichida / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одной новостью январь не ограничился. Через несколько недель Галич выдала еще одну — они с Ледчем скоро станут родителями. Ведущая не захотела играть свадьбу с большим животом, и пара взяла себе время на беременность и восстановление. Летом у возлюбленных родилась девочка.

Олег поддерживал Иду на родах от начала и до конца Источник: galichida / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После родов Галич стала регулярно публиковала милые семейные фотографии, и подписчики уже подумывали, что свадьбы не будет совсем, но как бы не так. Ида запланировала роскошный праздник в люксовом загородном отеле. Как призналась ведущая, торжество обещает быть не из дешевых. Галич даже боялась называть итоговую стоимость жениху, ведь оплачивать весь пир будет он один.

— Я подумала: ну всё. Вот Олег разводится со мной еще до церемонии бракосочетания. Я уже приготовилась лепетать, мол, у меня тоже денежков есть чуть-чуть. И две сосиски в тесте, — шутила Галич.