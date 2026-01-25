В списке даже дома: судебные приставы устроили распродажу жилья должников в Ярославской области

В Ярославской области выставили на продажу арестованное жилье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судебные приставы выставили на продажу имущество должников из Ярославской области. На торгах, зачастую, можно приобрести дорогостоящую технику, автомобили и даже жилье по цене ниже рыночной.

В этом обзоре подобрали топ-5 квартир и домов, которые отдают с молотка в Ярославской области.

По цене меньше полумиллиона

Среди лотов есть объекты с очевидно низкой стоимостью. Например, квартира площадью 51 квадратный метр по начальной цене в 487 тысяч рублей. Правда, расположена она далеко от региональной столицы — в местечке Говырино Переславль-Залесского округа на Лесной улице, 2.

Зарегистрированных в ней физических лиц нет, но жилье находится в залоге у банка. Сам дом не включен в региональную программу капремонта. Собственником указана администрация округа Переславль-Залесский.

Для участия в аукционе нужно

Квартира в Ярославле дешевле двух миллионов

Квартиру площадью 54,7 квадратных метра в Ярославле на улице 50 лет ВЛКСМ, 10а в Заволжском районе продают за 1 миллион 877 тысяч 600 рублей. Прописанных в квартире лиц нет, недвижимость находится в залоге у банка. Также имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в 18 тысяч 842 рубля.

Жилье в Брагине за 3 миллиона

На проспекте Дзержинского, 38 корпус 2 в Ярославле продают квартиру площадью 40,2 квадратных метра. Есть зарегистрированные физические лица, недвижимость находится в залоге. Также имеется задолженность по уплате по уплате взносов за капремонт в 36 тысяч 641 рубль.

Дом за полтора миллиона

Дом площадью 55 квадратных метров продают в селе Малая Брембола, на Центральной улице, 15 в Переславль-Залесском округе. Физлица не зарегистрированы, но объект находится в залоге у банка. Начальная цена — 1 миллион 424 тысячи рублей.

Дом под Ярославлем

По ощутимо более высокой стоимости в Ярославском округе продают дом площадью 85,6 квадратных метра. За жилье в районе садового товарищества «Соснячок», участок 3, просят минимум 4 миллиона 200 тысяч рублей. Вместе с домом также продается земельный участок площадью 1190 квадратных метра. Есть прописанные физические лица, недвижимость находится в залоге.