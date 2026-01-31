НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -26

0 м/c,

 758мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Бизнесы Петрова
ПСБ: главные события года
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Где отдохнуть зимой по-русски
Объединят колледжи
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Политика Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в Россию — подробнее о новой инициативе

Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в Россию — подробнее о новой инициативе

Законопроект внесут в Госдуму на рассмотрение

36
Новый закон коснется людей с судимость за тяжкие преступления | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНовый закон коснется людей с судимость за тяжкие преступления | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Новый закон коснется людей с судимость за тяжкие преступления

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Депутаты хотят запретить въезжать в Россию иностранцам с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такой законопроект в Госдуму планирует внести Леонид Слуцкий.

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — сказал Слуцкий ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, по действующему законодательству в отношении осужденных иностранных граждан действуют меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. При этом отмечается, что растет количество преступлений, совершаемых мигрантами.

«Российские граждане не должны бояться, что окажутся вечером на одной улице с мигрантом, имеющим в своем „послужном списке“ грабеж, разбой или, что хуже того, убийство. Не должны бояться отпустить своего ребенка одного в школу или к друзьям на соседней улице», — отметил депутат.

По его словам, безопасность россиян должна быть в приоритете.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Депутат Иностранец Судимость Турист Законопроект
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 минута
при полностью открытых границах и массовому завозу братьев это поможет 146%
Гость
1 минута
в случае преступления здеся их в худшем случае просто депортируют и всё
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем