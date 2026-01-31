Иностранцам с судимостью могут запретить въезд в Россию — подробнее о новой инициативе

Новый закон коснется людей с судимость за тяжкие преступления Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Депутаты хотят запретить въезжать в Россию иностранцам с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Такой законопроект в Госдуму планирует внести Леонид Слуцкий.

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — сказал Слуцкий ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, по действующему законодательству в отношении осужденных иностранных граждан действуют меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. При этом отмечается, что растет количество преступлений, совершаемых мигрантами.

«Российские граждане не должны бояться, что окажутся вечером на одной улице с мигрантом, имеющим в своем „послужном списке“ грабеж, разбой или, что хуже того, убийство. Не должны бояться отпустить своего ребенка одного в школу или к друзьям на соседней улице», — отметил депутат.