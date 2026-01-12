Удар «Орешником» вывел из строя украинский авиаремонтный завод

Атаку нанесли по критическим объектам Украины Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В ответ на атаку Киева по резиденции президента Владимира Путина российские военные нанесли массированный удар «Орешником» по критическим объектам Украины. Подробности об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Орешник» — это новая гиперзвуковая ракета в российском арсенале. Она может развивать скорость более 10 Махов и имеет дальность действия 5 тысяч км.

«В ходе удара в ночь на 9 января в Киеве поражены мощности двух предприятий, задействованных в сборке БПЛА и связанные с ВПК Украины энергообъекты», — говорится в сообщении.

Также удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, производили беспилотники для ударов по России.

В ведомстве отметили, что такие действия со стороны Украины и впредь не останутся без ответа.

Госрезиденция Путина, которую пытались атаковать 29 декабря, находится в Новгородской области. Тогда средства ПВО уничтожили 91 беспилотник. В ходе специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, сбитых в ту ночь, российским спецслужбам «удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием».