НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

с-в.

 751мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Политика Удар «Орешником» вывел из строя украинский авиаремонтный завод

Удар «Орешником» вывел из строя украинский авиаремонтный завод

Заявление об этом сделали в Минобороны РФ

213
Атаку нанесли по критическим объектам Украины | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUАтаку нанесли по критическим объектам Украины | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Атаку нанесли по критическим объектам Украины

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В ответ на атаку Киева по резиденции президента Владимира Путина российские военные нанесли массированный удар «Орешником» по критическим объектам Украины. Подробности об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Орешник» — это новая гиперзвуковая ракета в российском арсенале. Она может развивать скорость более 10 Махов и имеет дальность действия 5 тысяч км.

«В ходе удара в ночь на 9 января в Киеве поражены мощности двух предприятий, задействованных в сборке БПЛА и связанные с ВПК Украины энергообъекты», — говорится в сообщении.

Также удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, на котором ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, производили беспилотники для ударов по России.

В ведомстве отметили, что такие действия со стороны Украины и впредь не останутся без ответа.

Госрезиденция Путина, которую пытались атаковать 29 декабря, находится в Новгородской области. Тогда средства ПВО уничтожили 91 беспилотник. В ходе специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, сбитых в ту ночь, российским спецслужбам «удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием».

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия определила объекты и время ответного удара. Также он уточнил, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минобороны Россия Украина Орешник Спецоперация ВСУ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем