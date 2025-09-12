«У Алешки мама лежачая и отец после инфаркта». Бывшая девушка присвоила деньги бойца, пропавшего без вести

Почти месяц Алексей числится пропавшим без вести Источник: читатель E1.RU

В Свердловской области сестра бойца СВО обратилась в полицию, чтобы вернуть его деньги. Ольга уверена, что выплаты, которые брат получил за участие в спецоперации, сняла с его счета бывшая девушка. Сам Алексей с 17 августа числится пропавшим без вести.

Экс-возлюбленная и не скрывает, что крупная сумма находится у нее. Возвращать два с лишним миллиона родственникам военнослужащего она не собирается. Эти деньги, считает женщина, — заслуженная компенсация за три года совместной жизни, которые сложно назвать счастливыми.

Наши коллеги из Е1.RU разбираются в этой запутанной семейной истории.

«Мы убиты горем»

Алексей ушел на СВО из уральской глубинки в июне 2025 года, его провожали всей семьей. С первых же дней на передовой у бойца начались финансовые проблемы, рассказывает его сестра. Сначала все его счета заблокировали судебные приставы (за долги по алиментам бывшей официальной супруге), потом он потерял свою симку, а вместе с ней — и доступ к онлайн-банку.

«Несколько лет он жил в Нижнем Тагиле со своей женщиной. Они не были в браке. Летом она его выгнала, Алешка приехал к родителям. Он себе места не находил, был очень потерянный и поэтому решил подписать контракт. Сообщил ей об этом, она приезжала его провожать. Когда у него счета заблокировали, он почему-то именно к ней за помощью обратился», — рассказывает сестра бойца Ольга.

Родные не верят, что Алексей мог отдать выплаты бывшей сожительнице Источник: читатель E1.RU

По словам родных Алексея, бывшая гражданская жена восстановила его сим-карту и оставила себе. Она же помогла ему открыть новый счет в банке. Туда перевели единовременную выплату за заключение контракта и зарплату военнослужащего.

17 августа Алексей не вернулся из боя. Официально он числится пропавшим без вести, тем временем экс-возлюбленная решила забрать себе деньги и перевела их с его счета на свой.

«Вспомнили про эти деньги и про то, что она завладела доступом к его счету. Он сам рассказывал мне про это. Говорил, что просил ее перевести всю сумму на вклад. Но, когда я позвонила ей, чтобы узнать про это, она сказала: „Деньги мои, и они у меня“», — рассказывает сестра бойца.

Ольга уверена: бывшая не имеет права распоряжаться деньгами ее брата. Сестра обратилась в полицию.

«Прошу провести проверку по факту возможного присвоения денежных средств, принадлежащих моему брату», — сказано в заявлении.

У без вести пропавшего Алексея дома остались пожилые родители и десятилетний сын от первого брака, а бывшая возлюбленная юридически ему никто.

«У Алешки мама лежачая, ослепла. Папа пенсионер после инфаркта. Все убиты горем, просто утонули в нем. Он точно не хотел, чтобы эти деньги получила его бывшая, он не собирался к ней возвращаться. Мы были очень близки с братом и обсуждали с ним это», — говорит сестра.

«Я его содержала!»

Бывшая Алексея, которую, как и сестру бойца, зовут Ольгой, появилась в его судьбе, когда у него всё шло под откос. Это признают и близкие без вести пропавшего. К тому времени он пережил отношения с первой женой и тяжелый развод, стал выпивать и за вождение в пьяном виде даже отсидел срок.

К Ольге он переехал в съемную квартиру в Нижнем Тагиле, где пара, как рассказывает женщина, почти три года жила на ее зарплату продавца.

«Из этих трех лет он работал три месяца официально. Всё. Я его содержала, кормила, — говорит бывшая военнослужащего. — Он хорошо пил, а когда выпивал — вел себя не очень хорошо, скажем так».

Алексей во время совместной жизни с Ольгой перебивался случайными заработками Источник: читатель E1.RU

Любимая и родные уговаривали Алексея найти постоянную работу. Он мог стать хорошим автомехаником — всю юность провел с отцом в гараже — но у него не получалось взять себя в руки. Это, говорит Ольга, и стало одной из причин их расставания.

«Я для его семьи была ангелом. Когда мы поругались, я привезла его к родителям на машине. Меня его папа обнял и сказал: „Спасибо, что мы три года пожили спокойно“, — рассказывает Ольга. — Когда Алексей пошел на СВО, он сказал: „Единовременная выплата будет твоя. Я с тобой пожил три года хорошо, хочу, чтобы и ты пожила. Купи себе квартиру“».

Ольга признает, что у нее есть доступ к счету военнослужащего. Говорит, так боец решил сам.

«Конечно, ему надо было доверенность оформить на меня, чтобы деньги сразу приходили мне. Но выплата была сделана на его карту, все операции были под его контролем. Он мне доверил все коды и пароли, чтобы я сама переводила. Это ведь тоже о чем-то говорит, человек мне доверял», — рассказывает бывшая Алексея.

У Ольги нет доказательств, что военный дал ей право распоряжаться деньгами. Они обсуждали это только во время звонков в мессенджерах. Но отдавать деньги, которые она уверена, положены ей, женщина не намерена.

«Я сейчас мысленно разговариваю с ним: „Если ты это всё замутил, хотел, чтобы у меня всё было хорошо — помогай тогда мне!“, — говорит Ольга. — Он без вести пропал, а они уже делят его деньги».

Мнение юриста

По словам юриста Александра Шумилова, действия бывшей возлюбленной бойца могут обернуться уголовным делом. Если родственники в суде докажут, что она пользовалась его сим-картой и с ее помощью переводила деньги со счета бойца, ей грозит срок за кражу.

Официально Ольга не жена Алексею и не может присваивать его выплаты.

«Браком признается только тот брак, который зарегистрирован в органах ЗАГС. Всё остальное — это сожительство, а прав на собственность друг друга у сожителей нет» Александр Шумилов, юрист

«Если бы он выдал ей доверенность и поручение распоряжаться своими деньгами, это было бы законно. Но такого документа у женщины нет», — объясняет юрист Александр Шумилов.

По словам эксперта, развитие этой ситуации зависит от судьбы военнослужащего.

«Сожительница — это посторонний человек. Если военнослужащий жив и не напишет на нее заявление, ей ничего не будет. Если его объявят умершим и наследники напишут заявление, что после того, как он пропал без вести, она снимала деньги, то ее могут привлечь к уголовной ответственности», — говорит юрист.