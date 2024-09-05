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Политика Как будет развиваться Дальний Восток и вся страна в ближайшие 5 лет — заявления Путина на ВЭФ онлайн

Как будет развиваться Дальний Восток и вся страна в ближайшие 5 лет — заявления Путина на ВЭФ онлайн

Пленарное заседание продлится ориентировочно два часа

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Собираем главные тезисы с выступления главы России

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина по плану должно начаться в 15:00. Сессия будет длиться два часа, мы рассказываем в онлайн-трансляции, о чём говорит глава государства, какие вопросы ему задают и что он отвечает.

Восточный экономический форум, ВЭФ — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года во Владивостоке. Цель — стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С сентября этого года в пяти субъектах Дальнего Востока, а со следующего года в восьми начнет курсировать передвижной консультативно-диагностический центр. Этот поезд — настоящая современная поликлиника и аптека на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами.

Президент поблагодарил РЖД за этот проект. И это вновь вызвало в зале аплодисменты.

Алиса Князева

Наиболее активны в реализации мастер-планов он назвал Сахалинскую и Магаданскую области, Бурятия, Камчатский и Хабаровский край. Приморский край не входит в этот список.

Путин упомянул мастер-план, который объединит Владивосток, Артем и Надеждинский район. Его надо начать реализовывать уже с 2025 года.

— Власти объединились с жителями и бизнесом, выявили проблемные точки, определили потенциал по всем направлениям развития населенных пунктов и для каждого города разработали индивидуальную долгосрочную модель. Цель — повысить качество уровня жизни людей, — добавил президент.

Президент поручил задним числом с 1 июля поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Передвижной консультативный центр — поезд-поликлинику и аптеку на колесах — запустят в восьми регионах Дальнего Востока. В нем будут использовать технологии искусственного интеллекта.

Ставку по Дальневосточной ипотеке сохранят в 2% годовых.

Зал на это заявление отреагировал овациями.

Алиса Князева

На Русском создадут инновационно-технологический научный центр

Проект будет реализован на базе ДВФУ. Его профилем станут изыскания и практический решения в области морской инженерии, биотехнологии, биомедицины и других перспективных направлений.

— Я прошу коллег из правительства Приморского края задействовать инструменты дальневосточной концессии для реализации проекта, а также продумать инструменты привлечния в этот центр ученых из других научных центров России и из других стран. Имею ввиду конкурентноспособные и мотивационные программы и соцпакет для специалистов и членов их семьи, — провозгласил Путин.

Динамику мастер-планов в ДФО будут отслеживать каждый год и отмечать лучшие регионы. На планы уже выделено дополнительно 30 млрд рублей поддержки, сверх лимитов субъектам выделят еще 100 млрд рублей.

Половина расходов мастер-планов приходится на внебюджетные источники — средства бизнеса, который готов помогать строить, восстанавливать и реконструировать объекты и территории. Ему окажут поддержку.

Мастер-планы масштабируют и введут по всей стране. Сегодня мастер-планы разработаны для 22 территорий на Дальнем Востоке, далее в стране такие документы комплексного развития примут еще для 200 городов и поселений.

Президент: Единая региональная субсидия — это один из инструментов поддержки семьи на Дальнем Востоке.

Владимир Путин рассказал о перспективах поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов, и отдельно отметил то, что ДФО — единственный регион по добыче вольфрама в стране. Необходимо «обеспечить ресурсный суверенитет страны», обеспечив надежное снабжение доступным топливом и сырьем.

Путин предложил ВЭБ.РФ стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства, корпорация к этому готова.

Необходимо проработать и вопрос социальной направленности развития Дальнего Востока. Нельзя возводить сначала заводы, а только потом социальные объекты — экономика будущего строится вокруг человека.

Экономику больших данных, зону для обработки беспилотников в гражданских целях, науку и добычу ископаемых — все это планируют развивать на территории Дальнего Востока.

Для этого в регионах ДВ и Арктики продолжат готовить собственные кадры и практически во всех столицах макрорегиона создадут кампусы, которые будут комфортными и технологичными — на их базе будут действовать передовые инженерные школы. Их задачей станет не только готовить специалистов для промышленности или сельского хозяйства, но и для социальной сферы.

Владимир Путин рассказал о перспективах поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов, и отдельно отметил то, что ДФО — единственный регион по добыче вольфрама в стране. Необходимо «обеспечить ресурсный суверенитет страны», обеспечив надежное снабжение доступным топливом и сырьем.

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