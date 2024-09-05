Как будет развиваться Дальний Восток и вся страна в ближайшие 5 лет — заявления Путина на ВЭФ онлайн

Для этого в регионах ДВ и Арктики продолжат готовить собственные кадры и практически во всех столицах макрорегиона создадут кампусы, которые будут комфортными и технологичными — на их базе будут действовать передовые инженерные школы. Их задачей станет не только готовить специалистов для промышленности или сельского хозяйства, но и для социальной сферы.