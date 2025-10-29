«Могут сократить за ненадобностью»: ИИ теснит IT-специалистов в компаниях по всей стране — кто потеряет работу

Количество вакансий для ИТ-специалистов сократилось Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мы уже писали, что из-за резкого ухудшения условий для IT-отрасли и активного развития искусственного интеллекта, который способен заменить часть сотрудников, крупнейшие в стране работодатели в этой сфере начали сокращать штат и прекратили нанимать новых работников. Корреспондент NGS.RU пообщалась с айтишниками и экспертами в сфере найма персонала, чтобы понять, прошло ли время высоких доходов IT-специалистов и ждут ли их трудности с поиском работы.

Вакансий стало меньше

Аналитики hh.ru Сибирь отметили, что с начала 2025 года в Новосибирской области разместили 10,2 тысячи вакансий для ИТ-специалистов — на 26% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Динамика практически совпадает с общероссийской: по стране показатель сокращения количества вакансий в этой сфере составил –22%.

При этом в компаниях, специализирующихся на разработке ИТ-продуктов, спрос на специалистов сжался год к году ещё сильнее: на 28%.

Наиболее востребованными остаются программисты и разработчики (2,4 тысячи вакансий или 23% от всех вакансий в этой сфере в регионе), но число предложений даже для них сократилось на 38%.

Вторыми по востребованности остаются специалисты технической поддержки: 1,2 тысячи вакансий или 12% от всех вакансий в сфере — на 31% меньше, чем год назад.

На третьем месте по числу предложений системные администраторы (0,9 тысяч вакансий, сокращение составило 21% год к году).

В регионе стали больше искать сотрудников по информационной безопасности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В первую десятку вошли также дизайнеры, художники, руководители проектов, аналитики, специалисты по информационной безопасности, тестировщики, системные аналитики, менеджеры продукта. Из них в наиболее выгодном положении оказались специалисты по инфобезопасности, спрос на которых вырос год к году на 10%.

Интересно, что на этом фоне востребованность некоторых специализаций заметно выросла. Число вакансий для гейм-дизайнеров прибавило 96% год к году, предложений для BI-аналитиков и аналитиков данных стало больше на 62%, для методологов — на 55%, руководителей отдела аналитики — на 39%, дата-сайентистов — на 18%, технических директоров — на 11%.

«Тут важно учитывать, что эти профессии — узкий запрос рынка, на такие кадры приходится от 0,4% до 2% от всех ИТ-вакансий, — подчеркнула директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва. — Исключение составляют, пожалуй, только инфобезопасники, которые вошли в топ-15 востребованных вакансий, и потребность в них продолжает расти даже на падающем рынке».

Эксперт при этом заметила, что Новосибирская область остаётся в числе ключевых ИТ-регионов России, хотя и вышла из топ-5 и занимает 6-е место по числу ИТ-вакансий, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Свердловской области, Татарстану и Краснодарскому краю. Сейчас на долю региона приходится 2% от всех подобных вакансий в стране.

Соискателей больше

По сравнению с прошлым годом активность местных соискателей в этой сфере выросла на 26%. По стране динамика практически аналогичная: +25% резюме.

Вместе с тем, в Новосибирской области стало больше резюме от айтишников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наиболее активно в регионе ищут работу программисты и разработчики (13,8 тысячи резюме), дизайнеры и художники (9,3 тысячи вакансий) и аналитики (6,3 тысячи вакансий). При этом уже несколько лет подряд в ИТ-направлении растёт число кандидатов на одну вакансию, заметили эксперты.

«Если в январе 2024 года на фоне жёсткого кадрового дефицита соотношение спроса и предложения было в пределах нормы — 5,1 резюме на вакансию, то в этом году в январе индекс вырос до 7,8 резюме на вакансию, а к сентябрю поднялся до уровня 14,6 резюме на вакансию. То есть вышел в зону профицита соискателей на рынке труда», — объяснила Екатерина Дегтярёва.

Ситуация, по её словам, остаётся неоднородной внутри сектора. Специалисты уровня senior, например, пока еще в небольшом дефиците (3,5 резюме на вакансию), но и среди них конкуренция растёт, поскольку в затылок им дышат специалисты уровня middle — среди них уже высокая конкуренция за работу (19,6 резюме на вакансию). Самая сложная ситуация среди начинающих айтишников — «джунов»: на одну вакансию приходится 27 резюме. А это значит, что карьеру в ИТ начинать все сложнее, а требования работодателей будут постоянно расти.

Заменит ли айтишников ИИ

Сейчас этот вопрос волнует не только людей в ИТ, но и в любых других офисных профессиях. Активно появляются и внедряются новые программы автоматизации, цифровые инструменты, которые делают бизнес более эффективным. При этом инструменты ИИ забирают на себя простейшие функции сбора и систематизации информации, а от человека требуют выполнения более сложных задач по их анализу и принятию решений.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru, уверен, что рынок ждёт более выраженное перераспределение спроса в сторону квалифицированного труда. Всё активнее работодатели будут внедрять навыкоориентированный подход в найме. ИТ-отрасль возглавляет этот новый процесс.

«Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», — сказал Дмитрий Сергиенков.

С развитием ИИ-технологий повышаются требования к живым сотрудникам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для эффективного взаимодействия работодателей и соискателей в сфере айти нужно применять платформу для независимого тестирования навыков — Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций. Сертификат об успешном подтверждении навыка Минцифры можно получить на Госуслугах.

«В практическом смысле единая система оценки профессиональных навыков приведёт к общим и прозрачным стандартам оценки соискателей и к тому, что „серые“ кандидаты, не подтвердившие свою квалификацию, не будут даже попадать в поле зрения компаний, поскольку система отбора их проигнорирует или будет рекомендовать в последнюю очередь», — пояснил Дмитрий Сергиенков.

И сектор, судя по всему, к новым требованиям готов. Опрос hh.ru показал, что 50% или каждый второй ИТ-специалист регулярно совершенствует свои знания и навыки.

«Айтишники — понятие растяжимое»

Весной сотрудники IT-сферы отмечали, что не боятся лишиться работы из-за развития нейросетей, хотя и допускали сокращения. Сейчас это опасение, по мнению опрошенных специалистов, более актуально и тесно связано с трудной экономической ситуацией: возможным урезанием льгот в ИТ-секторе, о которых заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Сокращения льгот касались повышения тарифов на страхование с 7,6% до 15% по оплате труда в год до предельной базы (2,76 миллиона рублей) и отмены льготы по НДС на покупку ПО из реестра (продажу программного обеспечения планируют облагать НДС с 2026 года по ставке 22%). Раньше, с 2021 года, для ПО из реестра отечественного софта действовала нулевая ставка.

Сами сотрудники сферы объясняют сокращения сложной экономической ситуацией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Руководитель команды продуктовой аналитики новосибирской IT-компании Никита признал, что во многих компаниях в этом году заметил проблемы. При этом сокращение финансирования, по его мнению, тесно связано со внедрением нейросетей.

«В компаниях встаёт вопрос по оптимизации затрат, в том числе на сотрудниках. И тут очень удачно вписывается ИИ. Не сказал бы, что ИИ резко в последнее время стал лучше и потеснил людей — разработчик с опытом и правда может сильно повысить свою продуктивность и потеснить менее опытных, — считает Никита. — Но ИИ уже создает новые рабочие места. У меня есть знакомые, которые пишут в профиле, что они AI-creator, и генерируют рекламные ролики с помощью искусственного интеллекта».

Он добавил, что на рынке и правда уменьшится спрос на разработчиков, но ИИ даёт людям возможность работать эффективнее и достигать новых высот, как когда-то это сделали компьютеры и интернет.

С ним согласен инженер AQA (по автоматизированному тестированию) Антон. По его словам, сложности сегодня испытывает не только айти-сектор, а слухи о сокращениях «раздуты».

«Айтишники — понятие растяжимое, и когда есть заголовки в СМИ по типу „сократили на 9000% штата и заменили ИИ“ — это, как правило, про то, что набрали изначально раздутый штаб (что в целом норма), поняли, что работников много, убрали одного дизайнера и одного разраба, и из 10 человек осталось 8», — считает Антон.

Сокращения, по мнению разработчиков, больше касаются «джунов», но могут затронуть и более квалифицированных сотрудников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

По его наблюдениям, ИИ помогает справится с задачами быстрее и ускорить работу некоторых специалистов, но даже с применением самых современных нейросетей не обойтись без контроля человека. При этом младшие специалисты действительно находятся в зоне риска.

«Если в компании сотрудник выполняет элементарные задачи, его могут сократить за ненадобностью. В буквальном смысле: в огромных компаниях есть позиции, на которых сотрудник, как правило, „джун“, кнопку красит месяцами (так говорят об элементарных задачах. — Прим. ред.). Их и могут сократить», — уверен собеседник.

Backend-разработчик Александр согласен с коллегами: он не замечал в своём окружении сокращения штата программистов из-за внедрения нейросетей, но слышал о том, что в некоторых компаниях сокращали аналитиков и тестировщиков под предлогом «оптимизации ИИ».

«Было несколько волн сокращений в прошлом году, но это была другая ситуация — там закрывали целые направления и увольняли командами. Это, скорее, связано с экономическим кризисом, — говорит он. — Конечно, развитие ИИ будет сильно менять сферу. Простые задачи без участия человека уже можно делать с помощью нейросети. Но что касается более сложных задач, тут по-прежнему нужен специалист, который будет контролировать ответ. Думаю, ещё долгое время ИИ не будут доверять менять кодовую базу без контроля человека, если это коммерческий проект».

Александр добавил, что до сих пор не ясно, до какого уровня разовьётся ИИ. По его мнению, ИИ продолжит сильно сокращать штат тех, кто занимается рутинной работой. Он даже допустил, что сокращения затронут не только «джунов», но и разработчиков уровня «мидл», но убеждён, что процесс будет постепенным.