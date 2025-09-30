Россияне любых профессий могут выйти на пенсию на 2 года раньше. Что для этого надо сделать

Досрочная пенсия положена людям, оставшимся без работы Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

У россиян есть право выйти на пенсию на два года раньше. Но только у тех, кто был уволен по сокращению, состоит на учете в службе занятости и накопил достаточно пенсионных баллов и стажа. Подробнее об этой возможности сенатор Наталия Косихина рассказала РИА Новости.

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — подчеркнула Косихина.

Главных требований несколько. Пенсионер должен попасть под увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Также для него должна оказаться невозможность найти работу через службу занятости в течение установленного срока. Наконец, нужны пенсионные баллы и страховой стаж — от 20 лет для женщин и от 25 для мужчин.

«Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно», — рассказала сенатор.