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«Ребёнка вернули в семью»: полиция прокомментировала ситуацию с мальчиком, которого нашли на улице

Его одели и накормили в фонде Ярославской области

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Мальчика забрали в детскую комнату полиции, а потом вернули маме

Фото: Анна Шубладзе

Полиция прокомментировала ситуацию с ребёнком, которого нашли на улице в Рыбинске. Как выяснилось, в тот же день, когда мальчика обнаружили сотрудники благотворительного фонда, в полицию обратилась мама мальчика и заявила о его пропаже. Она рассказала, что сын ушёл из дома.

— По обоим обращениям сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства. Ребёнка передали маме. Сейчас он находится в семье, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По нашей информации, семья на учёте не состоит, и раньше никаких обращений по поводу того, что ребёнка бьют, не было. Мама никогда не обижала сына. Было ли на самом деле рукоприкладство со стороны отца, сейчас выясняется.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Молекула
    23 авг 2019 в 16:06

    Рассказываю историю из жизни. Когда я был классе во втором, после продленки ко мне в гости попросился паренек из параллели, мол дома ему с отцом плохо живется, пьет и бьет (классика), даже разрыдался передо мной. Ну что ж, пустил. Пришел домой мой отец, намекнул, что пора бы гостю домой, время уже было позднее, на что тот снова разрыдался, умолял не выгонять, рассказал снова свою слезливую историю. Отец позвонил в органы опеки и милицию, описал ситуацию, а паренька увезли. На следующий день ко мне подходит этот мелкий выродок и с насмешкой, горделиво говорит, как его отец-молодец якобы избил моего отца, за то, что тот его чуть ли не похитил, и что меня он использовал, чтобы просто подольше погулять. Конечно же никто никого не избивал, отцы наши работали вместе в милиции, как оказалось. Вывод: не делайте поспешных выводов о родителях, дети далеко не все искренние и светлые лучики солнца.

    111
    23 авг 2019 в 15:34

    Чтоб опять там пили и били???