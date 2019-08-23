«Ребёнка вернули в семью»: полиция прокомментировала ситуацию с мальчиком, которого нашли на улице

Полиция прокомментировала ситуацию с ребёнком, которого нашли на улице в Рыбинске. Как выяснилось, в тот же день, когда мальчика обнаружили сотрудники благотворительного фонда, в полицию обратилась мама мальчика и заявила о его пропаже. Она рассказала, что сын ушёл из дома.

— По обоим обращениям сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства. Ребёнка передали маме. Сейчас он находится в семье, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

По нашей информации, семья на учёте не состоит, и раньше никаких обращений по поводу того, что ребёнка бьют, не было. Мама никогда не обижала сына. Было ли на самом деле рукоприкладство со стороны отца, сейчас выясняется.