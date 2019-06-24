В Ярославле пенсионерку завалило мусором в собственной квартире: видео

В Ярославле пожилую женщину завалило горой мусора в собственной квартире. Медики, прибывшие на место, так и не смогли добраться до пенсионерки. Тогда они обратились за помощью к спасателям Центра гражданской защиты.



— Пакеты, мешки и сумки с разнообразными «находками» с помоек лежали на полу плотным слоем до самого подоконника. Спасатели с трудом освободили женщину из-под вещевых завалов, уложили на импровизированные носилки, спустили ее вниз в машину скорой помощи, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова.

