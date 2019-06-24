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В Ярославле пенсионерку завалило мусором в собственной квартире: видео

Хлам лежал плотным слоем до подоконника

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Кучи мусора завалили женщину, когда она вставала с дивана

Фото: Центр гражданской защиты Ярославской области

В Ярославле пожилую женщину завалило горой мусора в собственной квартире. Медики, прибывшие на место, так и не смогли добраться до пенсионерки. Тогда они обратились за помощью к спасателям Центра гражданской защиты.

— Пакеты, мешки и сумки с разнообразными «находками» с помоек лежали на полу плотным слоем до самого подоконника. Спасатели с трудом освободили женщину из-под вещевых завалов, уложили на импровизированные носилки, спустили ее вниз в машину скорой помощи, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты в Ярославле Ирина Грушникова.

В Рыбинске мужчина устроил свалку в коммунальной квартире. За это его могут выселить.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 июн 2019 в 19:37

Надо ж так захламить квартиру.... бабушку-в дом душевно больных , а квартиру отдать тем, кто в ней нуждается. Бабке пофиг на жильё, на соседей....на всех. Ну значит надо выселять.