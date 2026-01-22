Прогремело несколько взрывов: подросток с ножом ворвался в лицей в Татарстане

Женщине оказывают медицинскую помощь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вооруженный ножом подросток совершил нападение в многопрофильном лицее № 37 Нижнекамска (Татарстан). В результате инцидента раненения получила сотрудница учебного заведения.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии, им оказался 13-летний ученик данной общеобразовательной организации», — сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительной информации, несовершеннолетний пронес в здание холодное оружие. Он ранил женщину, после чего бегал по этажам и взрывал петарды. Позже выяснилось, что пострадавшая работала уборщицей. Как сообщил мэр города Радмир Беляев, она получила необходимую медицинскую помощь. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Из здания срочно эвакуировали всех учеников. Их них никто не пострадал. Нападавшего задержали. На месте работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего. У подростка изъяли нож, маску и тактические перчатки.

По словам очевидцев из числа учащихся, инцидент произошел во время уроков.

«Сидим на алгебре, и два взрыва в коридоре», — описал начало происходящего один из школьников.