Машина превратилась в ком металла: на трассе под Ярославлем жестко столкнулись три легковушки

Машину смяло в ком металла Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Вечером 2 января на трассе М-8 «Холмогоры» под Ярославлем произошла тройная авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, все случилось около семи часов вечера.

На 255-м километре трассы столкнулись «Сузуки», за рулем которого был 20-летний водитель, «Хендай» под управлением 29-летней девушки и ВАЗ-2114 с 41-летним автомобилистом.

«По предварительной информации в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

К месту аварии выезжали спасатели. Для ликвидации последствий столкновения привлекалось пять спасателей на одной спецмашине.