Машина превратилась в ком металла: на трассе под Ярославлем жестко столкнулись три легковушки

Машина превратилась в ком металла: на трассе под Ярославлем жестко столкнулись три легковушки

Публикуем первые данные от полиции

1 053
Машину смяло в ком металла | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Машину смяло в ком металла

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Вечером 2 января на трассе М-8 «Холмогоры» под Ярославлем произошла тройная авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, все случилось около семи часов вечера.

На 255-м километре трассы столкнулись «Сузуки», за рулем которого был 20-летний водитель, «Хендай» под управлением 29-летней девушки и ВАЗ-2114 с 41-летним автомобилистом.

«По предварительной информации в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

К месту аварии выезжали спасатели. Для ликвидации последствий столкновения привлекалось пять спасателей на одной спецмашине.

Под Новый год в Ярославской области произошло тройное ДТП с пострадавшими. На трассе из Рыбинска в Ярославль столкнулись «Рено», «Хендай» и пикап. Одну из машин от удара вынесло на обочину.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
46 минут
автоваз опасная машина
