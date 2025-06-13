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Происшествия Онлайн-трансляция Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших

Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших

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Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших | Источник: t.me/TasnimnewsТель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших | Источник: t.me/Tasnimnews
Источник:

t.me/Tasnimnews

Источник: соцсетиИсточник: соцсети
Источник:

соцсети

Иран, как и обещал, начал наносить ответные удары по территории Израиля. Известно о взрывах в Тель-Авиве. Операция «Правдивое обещание 3».

Источник:

соцсети

Иран утверждает, что в Тель-Авиве попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля.

Источник:

t.me/Tasnimnews

Источник:

t.me/Tasnimnews

Служба скорой медпомощи Израиля сообщила о пяти пострадавших в районе Тель-Авива после обстрела.

Источник: Пул 3Источник: Пул 3
Источник:

Пул 3

В интернете шутят

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ЦАХАЛ опроверг сообщения иранских СМИ о пленении летчика сбитого израильского самолета.

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Еще кадры из бомбоубежища в Хайфе во время иранской атаки.

Источник:

Алексей Резников

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Эмиратская авиакомпания Air Arabia отменила свои рейсы из аэропортов России за субботу, сообщила Росавиация.

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После утреннего скачка цен на нефть до уровня 78 долл за баррель, котировки Brent торговались в диапазоне 72,77-75,3.

Атака Ирана на Израиль не привела к резким изменениям цен на нефть.

Источник: Investing.comИсточник: Investing.com
Источник:

Investing.com

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А это уже обломок израильской ракеты-перехватчика. Она была запущена против ракет из Ирана, но ее обломок упал в частной квартире на севере Израиля.

ИНФОРМАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ

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Рассказывает россиянка Александра:

«Я с мужем сейчас в Тель-Авиве

Мы из Парижа сделали пересадку домой в Израиле на несколько дней. 13 числа в 3 ночи завыли сирены, все прошли в укрытия.

Сегодня вечером пришло несколько сообщений и также сирены. Мы с другими жителями апартаментов зашли в убежище и там ждали. Было слышно две волны взрывов.

В убежище не доделана система вентиляции и не набрана вода, нет туалета. Духота ужасная, все забились и закрылись там.

Есть чат армии где они пишут например: французские самолеты помогли нам. Отразили 100 ракет например, 17 раненых.

Мы отправили сообщение в мид и ходили туда днем, чтобы нас эвакуировали отсюда, но нам сказали смотреть сайт и все. Мы написали письмо с просьбой забрать нас отсюда. Ответа пока что нет. Нет горячей линии, мы не знаем что делать».

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Иран при ударе по Израилю впервые в боевых условиях применил баллистические ракеты подводных лодок, передает IRNA, подтверждая уже попавшие в СМИ видео.

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Еще кадры из Тель-Авива от жилого дома, куда, предположительно, попал обломок иранской ракеты.

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Вечером 13 июня в результате взрыва иранской ракеты в Рамат-Гане были тяжело ранены пожилые супруги — муж и жена в возрасте около 80 лет, передают израильские СМИ.

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Полиция Израиля закрыла въезды в Старый город Иерусалима, который часто становится очагом протестов во время обострения напряженности, пишет The Associated Press.

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Russia Today публикует видео, на котором виден обломок одной из иранских ракет, по которому можно судить о ее размере.

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Delta Air приостанавливает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом из-за напряженности на Ближнем Востоке

Чрезвычайная директива была принята на фоне опасений ответных действий Ирана на недавнюю военную активность Израиля.

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В сети расходятся слухи, якобы в ближайшие дни Иран может провести испытание ядерного оружия. Официальных данных об этом не поступало.

ИНФОРМАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ

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