Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших

Рассказывает россиянка Александра:

«Я с мужем сейчас в Тель-Авиве

Мы из Парижа сделали пересадку домой в Израиле на несколько дней. 13 числа в 3 ночи завыли сирены, все прошли в укрытия.

Сегодня вечером пришло несколько сообщений и также сирены. Мы с другими жителями апартаментов зашли в убежище и там ждали. Было слышно две волны взрывов.

В убежище не доделана система вентиляции и не набрана вода, нет туалета. Духота ужасная, все забились и закрылись там.

Есть чат армии где они пишут например: французские самолеты помогли нам. Отразили 100 ракет например, 17 раненых.

Мы отправили сообщение в мид и ходили туда днем, чтобы нас эвакуировали отсюда, но нам сказали смотреть сайт и все. Мы написали письмо с просьбой забрать нас отсюда. Ответа пока что нет. Нет горячей линии, мы не знаем что делать».