Тель-Авив пережил самую разрушительную атаку со стороны Ирана. Есть попадания в жилые дома, десятки подстрадавших

Иран, как и обещал, начал наносить ответные удары по территории Израиля. Известно о взрывах в Тель-Авиве. Операция «Правдивое обещание 3».
Иран утверждает, что в Тель-Авиве попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля.
Служба скорой медпомощи Израиля сообщила о пяти пострадавших в районе Тель-Авива после обстрела.
В интернете шутят
ЦАХАЛ опроверг сообщения иранских СМИ о пленении летчика сбитого израильского самолета.
Еще кадры из бомбоубежища в Хайфе во время иранской атаки.
Эмиратская авиакомпания Air Arabia отменила свои рейсы из аэропортов России за субботу, сообщила Росавиация.
После утреннего скачка цен на нефть до уровня 78 долл за баррель, котировки Brent торговались в диапазоне 72,77-75,3.
Атака Ирана на Израиль не привела к резким изменениям цен на нефть.
А это уже обломок израильской ракеты-перехватчика. Она была запущена против ракет из Ирана, но ее обломок упал в частной квартире на севере Израиля.
ИНФОРМАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ
Рассказывает россиянка Александра:
«Я с мужем сейчас в Тель-Авиве
Мы из Парижа сделали пересадку домой в Израиле на несколько дней. 13 числа в 3 ночи завыли сирены, все прошли в укрытия.
Сегодня вечером пришло несколько сообщений и также сирены. Мы с другими жителями апартаментов зашли в убежище и там ждали. Было слышно две волны взрывов.
В убежище не доделана система вентиляции и не набрана вода, нет туалета. Духота ужасная, все забились и закрылись там.
Есть чат армии где они пишут например: французские самолеты помогли нам. Отразили 100 ракет например, 17 раненых.
Мы отправили сообщение в мид и ходили туда днем, чтобы нас эвакуировали отсюда, но нам сказали смотреть сайт и все. Мы написали письмо с просьбой забрать нас отсюда. Ответа пока что нет. Нет горячей линии, мы не знаем что делать».
Иран при ударе по Израилю впервые в боевых условиях применил баллистические ракеты подводных лодок, передает IRNA, подтверждая уже попавшие в СМИ видео.
Еще кадры из Тель-Авива от жилого дома, куда, предположительно, попал обломок иранской ракеты.
Вечером 13 июня в результате взрыва иранской ракеты в Рамат-Гане были тяжело ранены пожилые супруги — муж и жена в возрасте около 80 лет, передают израильские СМИ.
Полиция Израиля закрыла въезды в Старый город Иерусалима, который часто становится очагом протестов во время обострения напряженности, пишет The Associated Press.
Russia Today публикует видео, на котором виден обломок одной из иранских ракет, по которому можно судить о ее размере.
Delta Air приостанавливает полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом из-за напряженности на Ближнем Востоке
Чрезвычайная директива была принята на фоне опасений ответных действий Ирана на недавнюю военную активность Израиля.
В сети расходятся слухи, якобы в ближайшие дни Иран может провести испытание ядерного оружия. Официальных данных об этом не поступало.
ИНФОРМАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ