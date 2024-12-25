10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане — онлайн-репортаж

В списке пассажиров разбившегося в Актау самолета оказалась косметолог из Грозного. Как журналисту MSK1.RU сообщили родные Заиры Атсаевой (Ацаевой), они увидели ее имя в новостях и кинулись звонить женщине, но она не берет трубку.

— Мы увидели ее в списке пассажиров, очень переживаем, — сообщил двоюродный брат Заиры. — Не знаем — она или не она. Но она тоже должна была сегодня в Грозный прибыть. В последний раз была онлайн в 6 утра сегодня.

Отметим, что рейс J2 8243 вылетел из Баку в 07:54 по местному времени (06:54 по московскому).

Как сообщили родные Заиры, она живет и работает в Грозном.

— Она занимается косметологией, с мужем воспитывает дочек, — добавил двоюродный брат Заиры. — Мы очень ждем, когда она выйдет на связь или нам кто-нибудь сообщит о ее состоянии.