10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане — онлайн-репортаж

Утром 25 декабря в районе Актау (Казахстан) упал самолет. Он направлялся из Баку в Грозный. Собираем в материале, что известно о происшествии.
СК России после авиакатастрофы в Казахстане возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В крушении самолета в Актау выжили 10 россиян, 14 граждан Азербайджана и двое граждан Киргизии. Гражданство еще троих человек пока не установили, сообщили в Минздраве Казахстана.
«Аэрофлот» заявил, что окажет содействие авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в вопросах перевозки родственников погибших и пострадавших пассажиров рейса.
Опубликован список пассажиров рухнувшего самолета
По уточненным данным, на борту Embraer 190 находились 69 человек, из них пять членов экипажа: Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов, Хокума Алиева, Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли. По предварительным данным, оба пилота упавшего самолета погибли.
Публикуем список пассажиров, которые летели рейсом «Азербайджанских авиалиний».
В списке пассажиров разбившегося в Актау самолета оказалась косметолог из Грозного. Как журналисту MSK1.RU сообщили родные Заиры Атсаевой (Ацаевой), они увидели ее имя в новостях и кинулись звонить женщине, но она не берет трубку.
— Мы увидели ее в списке пассажиров, очень переживаем, — сообщил двоюродный брат Заиры. — Не знаем — она или не она. Но она тоже должна была сегодня в Грозный прибыть. В последний раз была онлайн в 6 утра сегодня.
Отметим, что рейс J2 8243 вылетел из Баку в 07:54 по местному времени (06:54 по московскому).
Как сообщили родные Заиры, она живет и работает в Грозном.
— Она занимается косметологией, с мужем воспитывает дочек, — добавил двоюродный брат Заиры. — Мы очень ждем, когда она выйдет на связь или нам кто-нибудь сообщит о ее состоянии.
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета в Актау. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
— Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления тем, кто выжил, — добавил он.
Как птицы могли привести к потере управления самолетом? MSK1.RU задал этот вопрос авиаэкспертам.
— При попадании птицы в двигатель происходит разрушение лопаток вентилятора. Тогда с высокой степенью вероятности происходит помпаж двигателя. Если пробило один двигатель, появляется ассиметричная тяга — разворачивающий момент. В принципе, это ситуация штатная, но тут уже всё зависит от выучки экипажа. Еще могло пробить бак лопаткой, что вызвало пожар на борту, — объяснил MSK1.RU авиаэксперт Алексей Захаров.
Заслуженный пилот России и член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник отметил, что обычно в каждом аэропорту есть орнитологическая служба, которая отпугивает стаи птиц сигналами и криками хищных ястребов и кречетов. Но над незамерзающим морем могли быть перелетные птицы.
В аэропорт Грозного съезжаются родственники пассажиров, летевших рейсом Баку — Грозный. О происшествии они узнали из новостей, сейчас люди пытаются связаться с родными.
Дядя одного из пассажиров рассказал РИА Новости, что узнал своего племянника на видео.
— Мне только что фотку отправили, что он жив, здоров, на ногах ходит, всё отлично. Куда ехать — не знаю, к кому обратиться, как с ним встретиться? Никто ничего не говорит, — сказал он журналистке.
Во время полета в двигатель упавшего самолета попала птица, затем на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание, рассказали очевидцы изданию Orda.kz.
Информацию о взрыве баллона также подтвердили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Появились фото с места крушения
Появились фото с места крушения самолета Azerbaijan Airlines. На кадрах видны обломки фюзеляжа и оперения и следы пожара.
В больницу после крушения самолета в Актау доставили 27 выживших, трое из них — дети, сообщили в МЧС Казахстана. Семь человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
МЧС Казахстана открыло горячие линии
МЧС Казахстана открыло горячие линии, по которым можно узнать о пострадавших и погибших при крушении самолета: 8 7172 55-96-21 и 8 7292 31-90-91.
По данным МЧС Казахстана, в крушении выжили 25 человек, 22 из них доставили в больницу.
Выжившие пассажиры сидели в хвостовой части самолета. Некоторые сами выбрались наружу и начали оказывать помощь другим.
На борту Embraer 190 находились 16 граждан России, сообщили в Минтрансе Казахстана. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.