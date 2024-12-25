НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Рухнул самолет
Скидки на проезд
10 идей подарков родным
Будут ли уроки 30 декабря?
Рецепты вкусных салатов на НГ
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Застройщик VS управляшка
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Происшествия Крушение самолета в Актау 10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане — онлайн-репортаж

10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане — онлайн-репортаж

Собираем, что известно в режиме реального времени

1 767
1 комментарий

На месте крушения клубы дыма

Источник:

Утром 25 декабря в районе Актау (Казахстан) упал самолет. Он направлялся из Баку в Грозный. Собираем в материале, что известно о происшествии.

Елизавета Фатеева

СК России после авиакатастрофы в Казахстане возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Обсудить
Елизавета Фатеева

В крушении самолета в Актау выжили 10 россиян, 14 граждан Азербайджана и двое граждан Киргизии. Гражданство еще троих человек пока не установили, сообщили в Минздраве Казахстана.

Обсудить
Елизавета Фатеева

«Аэрофлот» заявил, что окажет содействие авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в вопросах перевозки родственников погибших и пострадавших пассажиров рейса.

Обсудить
Елизавета Фатеева

Опубликован список пассажиров рухнувшего самолета

По уточненным данным, на борту Embraer 190 находились 69 человек, из них пять членов экипажа: Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов, Хокума Алиева, Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли. По предварительным данным, оба пилота упавшего самолета погибли.

Публикуем список пассажиров, которые летели рейсом «Азербайджанских авиалиний».

Источник:
Обсудить
Иван Богданов
Источник:

В списке пассажиров разбившегося в Актау самолета оказалась косметолог из Грозного. Как журналисту MSK1.RU сообщили родные Заиры Атсаевой (Ацаевой), они увидели ее имя в новостях и кинулись звонить женщине, но она не берет трубку.

— Мы увидели ее в списке пассажиров, очень переживаем, — сообщил двоюродный брат Заиры. — Не знаем — она или не она. Но она тоже должна была сегодня в Грозный прибыть. В последний раз была онлайн в 6 утра сегодня.

Отметим, что рейс J2 8243 вылетел из Баку в 07:54 по местному времени (06:54 по московскому).

Как сообщили родные Заиры, она живет и работает в Грозном.

— Она занимается косметологией, с мужем воспитывает дочек, — добавил двоюродный брат Заиры. — Мы очень ждем, когда она выйдет на связь или нам кто-нибудь сообщит о ее состоянии.

Обсудить
Елизавета Фатеева

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета в Актау. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

— Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления тем, кто выжил, — добавил он.

Обсудить
Елизавета Фатеева

Как птицы могли привести к потере управления самолетом? MSK1.RU задал этот вопрос авиаэкспертам.

— При попадании птицы в двигатель происходит разрушение лопаток вентилятора. Тогда с высокой степенью вероятности происходит помпаж двигателя. Если пробило один двигатель, появляется ассиметричная тяга — разворачивающий момент. В принципе, это ситуация штатная, но тут уже всё зависит от выучки экипажа. Еще могло пробить бак лопаткой, что вызвало пожар на борту, — объяснил MSK1.RU авиаэксперт Алексей Захаров.

Заслуженный пилот России и член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник отметил, что обычно в каждом аэропорту есть орнитологическая служба, которая отпугивает стаи птиц сигналами и криками хищных ястребов и кречетов. Но над незамерзающим морем могли быть перелетные птицы.

Обсудить
Елизавета Фатеева

В аэропорт Грозного съезжаются родственники пассажиров, летевших рейсом Баку — Грозный. О происшествии они узнали из новостей, сейчас люди пытаются связаться с родными.

Дядя одного из пассажиров рассказал РИА Новости, что узнал своего племянника на видео.

— Мне только что фотку отправили, что он жив, здоров, на ногах ходит, всё отлично. Куда ехать — не знаю, к кому обратиться, как с ним встретиться? Никто ничего не говорит, — сказал он журналистке.

Источник:
Обсудить
Елизавета Фатеева

Во время полета в двигатель упавшего самолета попала птица, затем на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание, рассказали очевидцы изданию Orda.kz.

Информацию о взрыве баллона также подтвердили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Обсудить
Елизавета Фатеева

Появились фото с места крушения

Появились фото с места крушения самолета Azerbaijan Airlines. На кадрах видны обломки фюзеляжа и оперения и следы пожара.

Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Обсудить
Елизавета Фатеева

В больницу после крушения самолета в Актау доставили 27 выживших, трое из них — дети, сообщили в МЧС Казахстана. Семь человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник:
Источник:
Обсудить
Елизавета Фатеева

МЧС Казахстана открыло горячие линии

МЧС Казахстана открыло горячие линии, по которым можно узнать о пострадавших и погибших при крушении самолета: 8 7172 55-96-21 и 8 7292 31-90-91.

Обсудить
Елизавета Фатеева

По данным МЧС Казахстана, в крушении выжили 25 человек, 22 из них доставили в больницу.

Выжившие пассажиры сидели в хвостовой части самолета. Некоторые сами выбрались наружу и начали оказывать помощь другим.

Обсудить
Елизавета Фатеева

На борту Embraer 190 находились 16 граждан России, сообщили в Минтрансе Казахстана. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.

Очевидцы засняли момент падения самолета

Источник:
Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Авиакатастофа Крушение самолета Баку Грозный Казахстан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
А причем тут птицы? Почему он кружил над городом, может не давали посадку? Как он вообще оказался в Актау, за морем? Он должен был лететь над сушей из Баку в Грозный. Вся эта история больше похожа на терракт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление