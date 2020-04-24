Вопросы о пропускном режиме и дезинфекция города: вся информация о коронавирусе в Ярославле — онлайн

ВОЗ включила в список перспективных девять российских вакцин против коронавируса, из них шесть — разработки новосибирского завода «Вектор» на основе вирусов кори, гепатита А и везикулярного стоматита.



Всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и 6 проходят клинические исследования на людях. Вирусологи отмечают, что раньше лета вакцину против COVID-19 ждать не стоит.

