Вопросы о пропускном режиме и дезинфекция города: вся информация о коронавирусе в Ярославле — онлайн

В России провели более 2,5 млн тестов на коронавирус, под подозрением на COVID 161 тысяча человек — Роспотребнадзор.
Вот так мы будем возвращаться на работу после самоизоляции.
Учимся правильно надевать маску с президентом ЮАР.
Шутка. Не повторяйте такое никогда!
ВОЗ включила в список перспективных девять российских вакцин против коронавируса, из них шесть — разработки новосибирского завода «Вектор» на основе вирусов кори, гепатита А и везикулярного стоматита.
Всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и 6 проходят клинические исследования на людях. Вирусологи отмечают, что раньше лета вакцину против COVID-19 ждать не стоит.
Продолжается выдача продуктовых наборов. Депутат Ярославской областной думы от Ростовского района Антон Капралов проверил, как это происходит у него в округе:
— Посетил школу №4 города Ростов, — сообщил он. — Там осуществлялась выдача продуктовых наборов для школьников, которые имеют право на такую меру поддержки, как бесплатное питание. В набор входит два вида крупы, подсолнечное масло, макароны, консервы, сгущенка, горький шоколад и шоколадный батончик. В этом наборе были учтены замечания и предложения от родительского сообщества. Проверил срок годности продуктов и комплектацию набора. Данный вид поддержки значим и необходим в сложившихся условиях. Если у вас возникают вопросы или замечания, прошу написать в личное сообщение.
Новость о том, что в Ярославской области введут пропускной режим в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, многих застала врасплох. Люди в недоумении: карантина нет, а отчитываться перед властями придётся. Реакция людей не заставила себя долго ждать.
Но пока вопросов больше, чем ответов, — как это будет работать; что делать тем, у кого нет интернета; как быть людям с иногородней пропиской. Власти просят набраться терпения и обещают скоро ответить на все вопросы жителей региона.
— Пропускной режим будет введён не сегодня, — объяснили в правительстве Ярославской области. — Губернатор пока только поручил его ввести.
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Дезинфекция города
Теперь улицы Ярославля регулярно дезинфицируют. Сотрудники МЧС заливают город специальным раствором. Стало известно, какие места и чем обрабатывают.
Коротко о том, что произошло в Ярославской области за сутки:
- коронавирус выявили ещё у 35 жителей области. С начала эпидемии в регионе заболели 263 человека. Карта распространения инфекции;
- губернaтор Дмитрий Миpонов заявил o внeдрeнии в регионе элeктронныx пропусĸов;
- коронавирусом заболел сотрудник областной больницы;
- в терапевтическом отделении Переславской ЦРБ был выявлен больной коронавирусом. После этого отделение не закрылось, как это бывает обычно, а продолжило принимать новых пациентов. Правда, всех контактировавших с зараженным поместили в отдельное помещение на изоляцию внутри здания самой больницы;
- в Ярославской области власти сообщили, что к концу апреля в регионе будут развёрнуты 600 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией;
- в Ярославле рядом с инфекционной больницей могут развернуть дополнительный модульный корпус;
- на доплаты ярославским врачам выделено 50 миллионов. Выплаты предусмотрены тем, кто работает с больными коронавирусом и пациентами из групп риска;
- на улицах Ярославля начали проводить большую дезинфекцию.