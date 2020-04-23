В терапевтическом отделении Переславской ЦРБ был выявлен больной коронавирусом.

После этого отделение не закрылось, как это бывает обычно, а продолжило принимать новых пациентов. Правда, всех контактировавших с зараженным поместили в отдельное помещение на изоляцию внутри здания самой больницы.



— Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты соответственно типу работы с коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим разработан план по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Организована работа отдельного приёмного покоя. Определен порядок и маршрутизация пациентов. Отделение терапии работает по принципу инфекционного с разделением потоков и зонированием, — прокомментировал заместитель главврача Переславской ЦРБ Максим Иванов.

