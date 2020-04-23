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Тема дня Заражённый в Переславской ЦРБ: больница не закрыта
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Врачи отделения обеспечены необходимыми средствами защиты

Врачи отделения обеспечены необходимыми средствами защиты

В терапевтическом отделении Переславской ЦРБ был выявлен больной коронавирусом.

После этого отделение не закрылось, как это бывает обычно, а продолжило принимать новых пациентов. Правда, всех контактировавших с зараженным поместили в отдельное помещение на изоляцию внутри здания самой больницы.

— Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты соответственно типу работы с коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим разработан план по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Организована работа отдельного приёмного покоя. Определен порядок и маршрутизация пациентов. Отделение терапии работает по принципу инфекционного с разделением потоков и зонированием, — прокомментировал заместитель главврача Переславской ЦРБ Максим Иванов.

Иванов также уточнил, что госпитализация больных с пневмонией и ОРВИ продолжилась только после заключительной дезинфекции отделения.

По данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек. Больницы Ярославля готовятся к наплыву больных COVID-19.

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