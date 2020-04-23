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В областной больнице выявили коронавирус у сотрудника отделения&nbsp;

В областной больнице выявили коронавирус у сотрудника отделения 

Врачи ярославской областной больницы сообщают, что в крупнейшем лечебном учреждении региона закрывают на карантин отделения. Сотрудники нервничают.

— Говорят, что мы заражённых не принимаем. Но ведь некоторые уже после поступления температурить начинают — поди разберись, «корона» или нет. Напрягает, что администрация не информирует о причинах закрытия отделений, о наличии/отсутствии заболевших. Живём слухами, — сообщают сотрудники медучреждения.

Сегодня в оперативном штабе по Ярославской области официально подтвердили, что коронавирусом заболел сотрудник больницы. Но опровергли информацию о закрытии отделений.

— У сотpудника гематoлoгичеcкoгo отделения областной больницы выявлен пoлoжительный aнaлиз нa коронaвирусную инфекцию. Coгласнo постановлeнию pегионaльного Роспотрeбнадзора вce кoнтактирoвавшие с этим cотрудником лицa oбcледoваны, и у них взяты мaзки. Дo пoлучения peзультатов мазков вновь пoступающие пaциенты гocпитализируютcя в другоe oтделение больницы и наблюдаютcя cпециaлиcтaми, нe вхoдящими в контaктнyю гpуппу, — передаёт оперативный штаб.

В Ярославле на карантин уже закрыты отделения в больнице №2, Соловьёвской больнице, больнице имени Семашко, терапевтическое отделение больницы №3 (бывшая больница №7), офис врача общей практики на Нижнем посёлке, где умерла медсестра.

В районных больницах ситуация обстоит так: заражённого закрыли внутри Переславской ЦРБ, в Гаврилов-Ямском районе заболели сразу 8 врачей одной больницы, заболел врач в Тутаевской ЦРБ, в Рыбинске, заражённая есть в Борисоглебской ЦРБ.

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областная больница
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