Врачи ярославской областной больницы сообщают, что в крупнейшем лечебном учреждении региона закрывают на карантин отделения. Сотрудники нервничают.



— Говорят, что мы заражённых не принимаем. Но ведь некоторые уже после поступления температурить начинают — поди разберись, «корона» или нет. Напрягает, что администрация не информирует о причинах закрытия отделений, о наличии/отсутствии заболевших. Живём слухами, — сообщают сотрудники медучреждения.

Сегодня в оперативном штабе по Ярославской области официально подтвердили, что коронавирусом заболел сотрудник больницы. Но опровергли информацию о закрытии отделений.