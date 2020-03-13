В соцсетях обсуждают коронавирус в Ярославле. Мы проверили информацию

Люди уже говорят о нехватке масок в аптеках

— На данный момент ни одного человека на территории Ярославской области с инфекцией коронавируса не зафиксировано, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Тем не менее медицинские учреждения готовы к приёму пациентов с таким диагнозом.

В Ярославле в городских чатах в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в регионе зафиксирован первый случай короновируса. Пользователи пишут это со ссылкой на якобы знакомого врача. Мы проверили эту информацию.

Напомним, 10 марта в нашу область приехали 106 человек из стран, где бушует новый вирус COVID-19.

— Из них 23 человека — граждане Китайской Народной Республики, четверо из которых находятся под медицинским наблюдением на дому. За 19 наблюдение завершено, — сообщил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. — На дому под наблюдением также находятся 4 гражданина РФ, которые прибыли из Китая.



За 21 ярославцем, вернувшимся из Китая в последнее время, наблюдение уже завершилось. Также на днях из Италии вернулись домой 55 ярославцев, троих отправили на стационарное лечение.



— Среди них нет зараженных коронавирусом, у них ОРВИ, — пояснил Саитгареев.



Тем временем ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире, а Роспотребнадзор выпустил памятку, как уберечься от вирусной инфекции, — 7 простых правил.