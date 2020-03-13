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Здоровье Китайский коронавирус

В соцсетях обсуждают коронавирус в Ярославле. Мы проверили информацию

Официальный комментарий департамента здравоохранения

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Люди уже говорят о <a href="https://76.ru/text/health/68984722/" target="_blank" class="_">нехватке масок в аптеках</a>

Люди уже говорят о нехватке масок в аптеках

В Ярославле в городских чатах в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в регионе зафиксирован первый случай короновируса. Пользователи пишут это со ссылкой на якобы знакомого врача. Мы проверили эту информацию.

— На данный момент ни одного человека на территории Ярославской области с инфекцией коронавируса не зафиксировано, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Тем не менее медицинские учреждения готовы к приёму пациентов с таким диагнозом.

Напомним, 10 марта в нашу область приехали 106 человек из стран, где бушует новый вирус COVID-19.

— Из них 23 человека — граждане Китайской Народной Республики, четверо из которых находятся под медицинским наблюдением на дому. За 19 наблюдение завершено, — сообщил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. — На дому под наблюдением также находятся 4 гражданина РФ, которые прибыли из Китая.

За 21 ярославцем, вернувшимся из Китая в последнее время, наблюдение уже завершилось. Также на днях из Италии вернулись домой 55 ярославцев, троих отправили на стационарное лечение.

— Среди них нет зараженных коронавирусом, у них ОРВИ, — пояснил Саитгареев.

Тем временем ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире, а Роспотребнадзор выпустил памятку, как уберечься от вирусной инфекции, — 7 простых правил.

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коронавирусздоровье
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КОММЕНТАРИИ (5)

Леха
13 мар 2020 в 09:52

Пусть депздрав для начала ответит на самый элементарный вопрос - в какой аптеке можно гарантировано купить маску? Потом на следующий - почему их там нет? И на третий - что сделано чтобы они там были? Ни за что зарплату получают.

гость
13 мар 2020 в 08:57

В аптеках масок вообще нет!Мы готовы к заразе полностью,"Алко,Онко,Туб,Псих-диспансер Ярославль".Приезжайте туристы к нам,мы Вам рады!😫

Палыч
13 мар 2020 в 08:23

Памятка, конечно, предотвратит распространение! Полиция так же работает: раздали памятки, а лжепооверяющих (мошейников то есть) ищите сами!