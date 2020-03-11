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ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире

Вирус уже распространился в 114 странах

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Из-за угрозы коронавируса в России ограничивают международные перелеты

Из-за угрозы коронавируса в России ограничивают международные перелеты

Распространение коронавируса нового типа официально признано пандемией. Об этом пишет РИА «Новости» с ссылкой на генерального директора Всемирной ассоциации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

— В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — цитирует агентство врача.

Пандемия — эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. На сегодняшний день коронавирус проник в 114 страны, заражены, по официальным данным, более 118 тысяч человек.

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коронавируспандемияВОЗ
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