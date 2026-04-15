30 постов объединены под один центр: в Ярославской области изменили порядок вызова скорой помощи

Ярославские власти подвели итоги оптимизации работы скорых Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил жителей о новом порядке работы скорой медицинской помощи. Он действует с 1 апреля.

«Семь отделений и 30 постов объединены под единым диспетчерским центром. Теперь вызовы принимаются централизованно по номерам 112 и 103, бригады назначаются с учетом возраста и жалоб пациента», — прокомментировал глава региона 15 апреля.

По его словам, такой подход повышает доступность и качество помощи. Власти предполагают, что координация работы «скорых» из единого центра позволит оперативно перенаправлять бригады.

По данным и. о. министра здравоохранения Марии Можейко, самый востребованный вид медицинской помощи в области — обращения в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты.

Напомним, в 2023 году в регионе объединили станции скорой помощи в Ярославле и Рыбинске. Тогда власти объясняли, что единое юрлицо увеличит эффективность управления и поможет более рационально использовать бюджетные деньги.

В 2025-м больницы Ярославской области перешли на единую информационную систему. Теперь все бумажные карты переведены на электронные аналоги.

В Ярославской области запись к врачу осуществляется дистанционно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также бот в MAX. При этом привычная запись через регистратуру пока сохраняется. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.