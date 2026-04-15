НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

штиль.

 750мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Пострадали в ДТП
Афиша на неделю
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Дикие очереди в МФЦ
Здоровье 30 постов объединены под один центр: в Ярославской области изменили порядок вызова скорой помощи

30 постов объединены под один центр: в Ярославской области изменили порядок вызова скорой помощи

Публикуем разъяснение властей

2 584
Ярославские власти подвели итоги оптимизации работы скорых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские власти подвели итоги оптимизации работы скорых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти подвели итоги оптимизации работы скорых

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил жителей о новом порядке работы скорой медицинской помощи. Он действует с 1 апреля.

«Семь отделений и 30 постов объединены под единым диспетчерским центром. Теперь вызовы принимаются централизованно по номерам 112 и 103, бригады назначаются с учетом возраста и жалоб пациента», — прокомментировал глава региона 15 апреля.

По его словам, такой подход повышает доступность и качество помощи. Власти предполагают, что координация работы «скорых» из единого центра позволит оперативно перенаправлять бригады.

По данным и. о. министра здравоохранения Марии Можейко, самый востребованный вид медицинской помощи в области — обращения в поликлиники, амбулатории, диспансеры, фельдшерско-акушерские пункты.

Напомним, в 2023 году в регионе объединили станции скорой помощи в Ярославле и Рыбинске. Тогда власти объясняли, что единое юрлицо увеличит эффективность управления и поможет более рационально использовать бюджетные деньги.

В 2025-м больницы Ярославской области перешли на единую информационную систему. Теперь все бумажные карты переведены на электронные аналоги.

В Ярославской области запись к врачу осуществляется дистанционно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также бот в MAX. При этом привычная запись через регистратуру пока сохраняется. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

Ранее наши коллеги из NGS55.RU рассказывали, что на фоне оптимизации системы здравоохранения в регионах России начали закрывать сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). О реальном положении дел, читайте в разборе.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Скорая помощь Фельдшер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
15 апреля, 22:03
Все чудит и чудит,в столице увеличивают,работают для людей,а здесь,дурдом устраивают и для врачей и для населения
Гость
15 апреля, 17:21
"Диспетчерская" и раньше подбешивала своей медлительностью и хамской раздражительностью, ну а теперь мы будем слушать как "наш звонок очень важен для них" и " что время ожидания ответа составляет 10 минут, 15минут........"
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем