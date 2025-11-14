Приближение смерти человека можно вычислить по его улыбке. Что говорят ученые

Улыбайтесь, господа! Источник: istock / tetmc

Как часто вы посещаете стоматолога? Меняете старые пломбы, делаете профилактику? Да, услуги этого специалиста не из дешевых, однако терпеть до последнего всё же не стоит. Лучше неспешно заниматься лечением, чем потом удалять зубы, ставить коронки или имплантаты.

От качества зубов зависит не только красота улыбки, но еще и наше здоровье. Потеря даже одного зуба может сыграть с вами злую шутку. Например, у человека страдает височно-нижнечелюстной сустав, из-за этого могут появиться проблемы с ушами и слухом, а также головные боли. Более того, здоровые зубы — это еще и признак долголетия, говорят ученые.

Эксперты из Сычуаньского университета в городе Чэнду (Китай) провели исследование, после которого пришли к выводу: потеря зубов связана с серьезными рисками для здоровья. Особенно это касается пожилых людей. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Независимо от возраста здоровье полости рта считается серьезной проблемой для людей во всём мире. Еще в 2022 году ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что почти половина населения планеты страдает от той или иной формы стоматологического заболевания. И одна из самых распространенных проблем — это потеря зубов.

Специалисты из Китая провели масштабную работу, детально изучив медицинские данные 8073 человек. Это первое исследование, в котором всесторонне оценивается связь между потерей зубов с течением времени и смертностью в большой группе пожилых людей, говорят авторы.

Всем участникам было от 73 до 91 года. В течение 3,5 года ученые отслеживали, как часто люди теряли зубы. В зависимости от этого мужчин и женщин разделили на четыре группы:

стабильное состояние (не выпадали зубы в течение года);

медленная потеря (выпадает максимум два зуба в год);

умеренная потеря (выпадает от двух до четырех зубов в год);

быстрая потеря (выпадает четыре и более зубов в год).

После периода наблюдения все полученные данные были обработаны с помощью регрессионного анализа Кокса — статистического метода, учитывающего относительный риск наступления события, — чтобы определить, связана ли быстрая потеря зубов с повышенным риском смертности.

Выяснилось, что у людей с быстрой потерей зубов риск смерти был на 33% выше, чем у тех, кто не терял зубы. Кроме того, с потерей каждого зуба в год риск увеличивался на 4%.

Несмотря на то что исследование проводилось только среди пожилых, эксперты уверены, что риски могут коснуться и тех, кому до пенсии еще далеко. Зубы — это важный индикатор здоровья, равно как десны и вся полость рта целиком. Исследователи призывают чистить зубы два раза в день, пользоваться зубной нитью и ирригатором, а также не тянуть с визитами к стоматологу.

Возвращали к жизни после 30 минут клинической смерти

Когда сердце перестает биться, но мозг еще работает, говорят о клинической смерти. Человек без сознания, он не дышит, пульса нет, а значит, нет и жизненно важного кислорода, который должен поступать во все ткани и органы с кровью.

Без кислорода клетки мозга начинают умирать. Необратимые повреждения начинаются примерно через 4–6 минут после остановки сердца, а через 10 минут клинической смерти шансы на выживание близки к нулю. В таком случае, даже если человека удастся реанимировать, восемь из десяти пациентов останутся в коме, их мозг будет сильно поврежден, но были счастливые случаи. Человека вернули к жизни через полчаса после наступления клинической смерти.

Однако, как отмечают врачи, это происходило при одном условии: у человека развивалась гипотермия, то есть температура тела падала ниже 35 °C.

Само по себе переохлаждение опасно, в таком состоянии могут отказать сердце и легкие, что приводит к смерти. Однако, если сердце уже перестало биться, низкие температуры замедляют обмен веществ в организме, защищая клетки от гибели.

«Если человек достаточно быстро замерзнет, это может защитить его, — цитирует хирурга Мэрилендского университета Сэмюэла Тишермана издание Live Science (сейчас доктор как раз изучает возможность использования гипотермии для спасения человека при остановке сердца). — Есть многочисленные сообщения о людях, которые тонули в очень холодной воде и находились в ней более часа, но выживали».

Так, самая долгая из зарегистрированных клинических смертей, которая закончилась счастливым спасением, длилась 8 часов 42 минуты.

Дело было в Италии, на отвесной скале Доломитовых Альп, которую хотели покорить два скалолаза. Внезапно, когда они были на высоте 2800 метров, началась гроза и мощный ливень. Температура резко упала до нуля. В этот момент один из альпинистов, 31-летний мужчина, оказался в ловушке большого каскада сточных вод. Он был закреплен на стене, поэтому держался, однако вскоре потерял сознание: в ледяной воде из-за холода у него остановилось сердце.

Через какое-то время приятель смог вызвать спасателей. Когда подоспел вертолет с медиками, температура тела альпиниста уже достигла 26 °C. Ни ручная реанимация, ни удары током не смогли запустить сердце. Уже в больнице мужчину подключили к системе жизнеобеспечения, которая поддерживала свежий приток крови в течение пяти часов. В конечном итоге альпиниста согрели и успешно реанимировали. Спустя три месяца пациент полностью выздоровел без каких-либо неврологических нарушений.