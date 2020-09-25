Коммунальное ЧП и облавы в магазинах: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья!
Наш ежедневный дайджест самых главных новостей Ярославской области за прошедшие сутки. Коротко:
- в Ярославской области люди продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. По данным на утро 24 сентября, подтвердились ещё 46 положительных тестов на COVID-19 — это можно назвать первым за пять дней снижением;
- в Ярославской области произошло серьёзное коммунальное ЧП, из-за которого Ростов Великий остался без воды. После сброса по реке потёк навоз. Подачу воды в город остановили, чтобы стоки не попали в систему питьевого водоснабжения;
- многодетному папе-военному из Ростова Великого Ярославской области Антону Третьякову, который был вынужден ходить на службу с 11-месячным малышом, всё-таки дали отгулы;
- родные мамы и мальчика, погибших при взрыве дома на Батова, рассказали, как теперь живут. Что будет дальше с жильцами разрушенного дома в Ярославле;
- сотрудников и учеников школы № 52 в Заволжском районе Ярославля эвакуировали. Как сообщил источник 76.RU, в здании обнаружили бесхозный предмет и решили вызвать спецслужбы. Здание обследовали кинологи;
- в ночь на 24 сентября появилась информация о возможном задержании сотрудника исправительной колонии в Ярославской области. О проверке в ИК-2 сообщила правозащитница. Официально все службы молчат о ситуации;
- в Ярославской области устроили облаву на нарушителей масочного режима. Чиновники проверили 266 объектов торговли. И выявили 21 случай, когда работники предприятий сами не носили масок.