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«Творилось что-то невообразимое»: правозащитница сообщила о проверке в ИК-2 Рыбинска

Официально все службы молчат о ситуации

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Получить официальный комментарий о том, что произошло в рыбинской колонии, нам так и не удалось

Получить официальный комментарий о том, что произошло в рыбинской колонии, нам так и не удалось

Правозащитница сообщила о проверке ИК-2 Рыбинска

В ночь на 24 сентября появилась информация о возможном задержании сотрудника исправительной колонии в Ярославской области.

— Пришла информация из ИК-2 Рыбинска. Сегодня творилось там что-то невообразимое. УФСБ, ОСБ пришли вроде как по душу замначальника колонии. Целый день какие-то мероприятия проходили, а затем его вывели и увезли, — сообщила на своей страничке в сети «ВКонтакте» адвокат и правозащитница Ирина Бирюкова.

Кроме того, она написала, что саму колонию собираются закрывать на карантин по коронавирусу.

— Пока разговор идёт вроде как о двух неделях. Но точно по срокам никто не знает, — добавила Ирина Бирюкова.

Мы запросили информацию в службе исполнения наказаний и силовых структурах. Но ответов пока так и не получили.

— Это не входит в нашу компетенцию, — пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Напоминаем, именно в Рыбинской колонии № 2 отбывает наказание осужденный за взятки мэр Ярославля Евгений Урлашов.

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Рыбинскколония
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