«Творилось что-то невообразимое»: правозащитница сообщила о проверке в ИК-2 Рыбинска

— Пока разговор идёт вроде как о двух неделях. Но точно по срокам никто не знает, — добавила Ирина Бирюкова.

Мы запросили информацию в службе исполнения наказаний и силовых структурах. Но ответов пока так и не получили.

— Это не входит в нашу компетенцию, — пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Напоминаем, именно в Рыбинской колонии № 2 отбывает наказание осужденный за взятки мэр Ярославля Евгений Урлашов.

