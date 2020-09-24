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В Ярославле эвакуировали школу: в здании работают кинологи

Очевидцы рассказали, что сейчас там происходит

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В здании школы работают кинологи

В здании школы работают кинологи

В Ярославле эвакуировали школу: в здании работают кинологи

Сотрудников и учеников школы № 52 в Заволжском районе Ярославля эвакуировали. Как сообщил источник 76.RU, в здании обнаружили бесхозный предмет и решили вызвать спецслужбы.

— Продлёнка гуляет около школы, за детьми присматривают учителя, — рассказали очевидцы.

Дети и учителя гуляют около школы

Дети и учителя гуляют около школы

В здании школы сейчас работают кинологи, проверяют обнаруженный предмет. На место также приехали медики и спасатели.

Накануне в Ярославле прошла волна эвакуаций — неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании мэрии и в судах.

Обновлено в 16:33

Кинологи закончили обследование найденного в школе предмета — взрывчатых и других опасных веществ обнаружено не было.

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школаэвакуация
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