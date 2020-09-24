В Ярославле эвакуировали школу: в здании работают кинологи

В здании школы сейчас работают кинологи, проверяют обнаруженный предмет. На место также приехали медики и спасатели.



Накануне в Ярославле прошла волна эвакуаций — неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании мэрии и в судах.



Обновлено в 16:33