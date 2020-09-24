В Ярославле эвакуировали школу: в здании работают кинологи
Сотрудников и учеников школы № 52 в Заволжском районе Ярославля эвакуировали. Как сообщил источник 76.RU, в здании обнаружили бесхозный предмет и решили вызвать спецслужбы.
— Продлёнка гуляет около школы, за детьми присматривают учителя, — рассказали очевидцы.
В здании школы сейчас работают кинологи, проверяют обнаруженный предмет. На место также приехали медики и спасатели.
Накануне в Ярославле прошла волна эвакуаций — неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании мэрии и в судах.
Обновлено в 16:33
Кинологи закончили обследование найденного в школе предмета — взрывчатых и других опасных веществ обнаружено не было.