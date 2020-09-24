«Похоронили достойно»: родные мамы и мальчика, погибших при взрыве дома, рассказали, как теперь живут

Многоэтажку на улице Батова в Ярославле, пострадавшую от взрыва газа, сейчас обследуют эксперты. Им предстоит выяснить, можно ли эксплуатировать это здание и заселять в него обратно людей.



— По итогам экспертизы несущих конструкций здания мэрия должна принять окончательное решение о том, что делать с домом, пострадавшим от взрыва, — пояснил заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. — Экспертиза должна быть сделана в ближайшее время.



Сейчас в десятиэтажке никто не живёт. Жителям дома, которым было некуда пойти, предоставили места в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Но скоро им придётся оттуда съехать. Городские власти нашли возможность компенсировать людям стоимость арендного жилья.

