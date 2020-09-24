«Похоронили достойно»: родные мамы и мальчика, погибших при взрыве дома, рассказали, как теперь живут

Родные мальчика, погибшего при взрыве дома, рассказали, как теперь живут
Многоэтажку на улице Батова в Ярославле, пострадавшую от взрыва газа, сейчас обследуют эксперты. Им предстоит выяснить, можно ли эксплуатировать это здание и заселять в него обратно людей.
— По итогам экспертизы несущих конструкций здания мэрия должна принять окончательное решение о том, что делать с домом, пострадавшим от взрыва, — пояснил заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов. — Экспертиза должна быть сделана в ближайшее время.
Сейчас в десятиэтажке никто не живёт. Жителям дома, которым было некуда пойти, предоставили места в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Но скоро им придётся оттуда съехать. Городские власти нашли возможность компенсировать людям стоимость арендного жилья.
— Жители повреждённого дома могут снять квартиры, сопоставимые по количеству комнат и площади своим, и обратиться в мэрию за оплатой их аренды, — добавил Гаврилов.
видео: Елена Вахрушева
Сейчас в десятиэтажке никто не живёт. Жителям дома, которым было некуда пойти, предоставили места в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Но скоро им придётся оттуда съехать. Городские власти нашли возможность компенсировать людям стоимость арендного жилья.
— Жители повреждённого дома могут снять квартиры, сопоставимые по количеству комнат и площади своим, и обратиться в мэрию за оплатой их аренды, — добавил Гаврилов.
Пострадавшим во время взрыва людям, которые попали в больницу, власти выдали по 200 тысяч рублей. Ещё по 1 миллиону рублей выплатили родственникам троих погибших человек.
— Чиновники помогли с похоронами, — рассказали родственники погибших женщины и мальчика. — Похоронили мы своих близких людей достойно. На Осташинском кладбище.
Ещё власти пообещали купить жильё для 12 семей, чьи квартиры во время взрыва были полностью уничтожены. Деньги на это будут выделены из резервного фонда регионального бюджета.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом.