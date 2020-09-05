«Сравнение не в пользу»: Иван Ургант высмеял дороги Ярославской области

Ярославская область этим особенным летом принимала немало гостей из столицы. Пока во время пандемии коронавирусной инфекции заграница была закрыта, многие жители Москвы и Подмосковья решили посмотреть, какие места есть в России или хотя бы за пределами МКАДа.

Ярославскую область посетил звёздный гость — телеведущий Иван Ургант, после чего рассказал об этом в своём шоу на Первом канале.

— У меня был очень насыщенный поездками по родине отпуск. Без всякой иронии. Я провёл неделю на Финском заливе, потом была творческая поездка с коллегами в город Любим Ярославской области. Потом я был ещё в Суздале. Всё важно, всё на машине. Я проделал тысячи километров на машине: друзья, очень хорошее качество дорог. Я оценил, — рассказывает на шоу «Вечерний Ургант» ведущий. — Новгородская, Владимирская, Ленинградская, Ярославская области — мы всё проехали. Я сейчас не хочу обижать ни одну из областей, я не буду сравнивать, где дороги хуже, но скажу одно, что сравнение не в пользу Ярославской области.