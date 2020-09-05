«Сравнение не в пользу»: Иван Ургант высмеял дороги Ярославской области

Ярославская область этим особенным летом принимала немало гостей из столицы. Пока во время пандемии коронавирусной инфекции заграница была закрыта, многие жители Москвы и Подмосковья решили посмотреть, какие места есть в России или хотя бы за пределами МКАДа.
Ярославскую область посетил звёздный гость — телеведущий Иван Ургант, после чего рассказал об этом в своём шоу на Первом канале.
— У меня был очень насыщенный поездками по родине отпуск. Без всякой иронии. Я провёл неделю на Финском заливе, потом была творческая поездка с коллегами в город Любим Ярославской области. Потом я был ещё в Суздале. Всё важно, всё на машине. Я проделал тысячи километров на машине: друзья, очень хорошее качество дорог. Я оценил, — рассказывает на шоу «Вечерний Ургант» ведущий. — Новгородская, Владимирская, Ленинградская, Ярославская области — мы всё проехали. Я сейчас не хочу обижать ни одну из областей, я не буду сравнивать, где дороги хуже, но скажу одно, что сравнение не в пользу Ярославской области.
Конечно, появление известного телеведущего в маленьком провинциальном городке удивляло прохожих.
«Что он там делает?» — удивлялись в соцсетях.
«Вот приехал, имею право», — отвечал на вопросы местных горожан Иван Ургант.
Кстати, Иван не впервые высмеивает плохое благоустройство в Ярославском регионе. В прошлом году он показал в своей программе горку из грязи, которую соорудили в Юбилейном парке во время ремонта. После скандала её переделали.
Ежегодно в Ярославской области тратят миллиарды рублей на ремонт дорог по президентской программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Около 20 дорог ремонтируют в год только в Ярославле: без скандалов не обходится. В области, как правило, ремонт ведётся только на отдельных участках междугородних трасс.