Скандал со взорвавшимся домом и смертельные ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки

Бабье лето, дистант для школьников и смертельные ДТП: дайджест новостей
Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 3 сентября:
- в Ярославле будет сразу два бабьих лета — синоптики рассказали о погоде в сентябре;
- в Ярославле жильцы взорвавшегося дома отказались заселяться в него обратно. И решили пойти в прокуратуру;
- опубликована программа Дня города. Какие развлечения ждут ярославцев в этом году;
- стали известны подробности страшного ДТП в Ростовском районе Ярославской области;
- в Ярославской области судят мужчину, зарезавшего настоятеля монастыря, — подсудимый рассказал притчи из-за решётки;
- оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выдал обновлённые данные по заболеваемости в Ярославской области;
- вчера в Ярославской области на трассе М-8 вслед за одним смертельным ДТП произошло второе, не менее страшное. Стали известны подробности случившегося;
- в Ярославле родителей, забиравших детей из школ, оставили за забором — так проходит очное обучение в условиях пандемии;
- в ярославской школе детей отправили на дистант из-за коронавируса;
- а еще на карантин из-за инфекции COVID-19 отправили чиновников администрации района.