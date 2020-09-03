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Тема дняОт взрыва газа в доме пострадала квартира депутата

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Скандал со взорвавшимся домом и смертельные ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 3 сентября

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За прошедшие сутки в Ярославской области произошло сразу несколько обсуждаемых событий

За прошедшие сутки в Ярославской области произошло сразу несколько обсуждаемых событий

Бабье лето, дистант для школьников и смертельные ДТП: дайджест новостей

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 3 сентября:

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ДТПвзрыв газадистант
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