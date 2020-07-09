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Сбили коляску с ребенком, запретили купаться: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости, актуальные на утро 9 июля

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Главные новости на утро 9 июля

Главные новости на утро 9 июля

Доброе утро, друзья! Собрали самые важные новости, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко:

  • Коронавирус выявили ещё у 37 человек. Количество заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в регионе составило 5106 человек;
  • В департаменте здравоохранения области сообщили, что причиной смерти 41-летней медсестры, которая брала анализы на коронавирус, стал не COVID-19. Депутат Ярославской областной думы отправил заявление в Генпрокуратуру с требованием проверки Переславской центральной районной больницы, где умерла медсестра;
  • Водитель на иномарке наехал на коляску с четырехлетним ребенком. Мальчик получил травмы, с места аварии его увезли в больницу;
  • В Ярославской области закончились поиски 36-летнего Сергея Маркова. 25 июня мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес, его тело обнаружили волонтёры;
  • Роспотребнадзор запретил купаться на нескольких пляжах в Ярославле. В воде обнаружили фекалии, из-за которых норма бактерий превышена в 25 раз.

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COVID-19Ярославльновостикоронавирус
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