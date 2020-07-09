Сбили коляску с ребенком, запретили купаться: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Собрали самые важные новости, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко:
- Коронавирус выявили ещё у 37 человек. Количество заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в регионе составило 5106 человек;
- В департаменте здравоохранения области сообщили, что причиной смерти 41-летней медсестры, которая брала анализы на коронавирус, стал не COVID-19. Депутат Ярославской областной думы отправил заявление в Генпрокуратуру с требованием проверки Переславской центральной районной больницы, где умерла медсестра;
- В Ярославле мать на целый час оставила двух детей в машине в жару и ушла в торговый центр. Прохожие вызвали полицию;
- Ярославские байкеры отблагодарили многодетную маму, которая спасла от смерти их друга, попавшего в ДТП;
- Водитель на иномарке наехал на коляску с четырехлетним ребенком. Мальчик получил травмы, с места аварии его увезли в больницу;
- В Ярославской области закончились поиски 36-летнего Сергея Маркова. 25 июня мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес, его тело обнаружили волонтёры;
- Роспотребнадзор запретил купаться на нескольких пляжах в Ярославле. В воде обнаружили фекалии, из-за которых норма бактерий превышена в 25 раз.