Напомним, ранее ректор ЯГМУ рассказал нам, что допуск к работе с больными COVID-19 смогут получить только те студенты, у которых есть опыт работы и определенные навыки. Кроме того, в приказе о прохождении обязательного курса по работе с COVID-19, числились только студенты старших курсов. Тогда мы публиковали текст приказа.

Сейчас ситуация поменялась. На официальной странице университета появился пост с обновленной информацией о том, кого допустят работать в медучреждениях — всех, кто захочет этого добровольно.

— На практическую подготовку могут быть направлены обучающиеся 4–6 курсов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 4–5 курсов по специальности «Стоматология», имеющие допуск к работе в должностях среднего медицинского персонала, а также обучающиеся всех курсов и всех специальностей, имеющие среднее медицинское образование и прошедшие обучение по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в объеме 36 академических часов. Если вы студент младших курсов и не проходили сейчас обучение, то сможете пройти его в ближайшее время, — гласит объявление.

