В Ярославской области остро не хватает врачей и медсестёр для работы с пациентами, заражёнными коронавирусом. Об этом заявляют врачи перепрофилированных под COVID-19 больниц. Чтобы решить кадровый голод и облегчить колоссальную нагрузку на уже работающих врачей, в регионе срочно отправили на курсы по коронавирусу студентов медицинского университета. Теперь юным врачам настойчиво предлагают заняться практикой. В списке мест, где их ждут: областная клиническая больница № 3, санаторий «Сосновый бор», который перепрофилировали под обсерватор, больница имени Семашко и госпиталь ветеранов войн. Все названные учреждения работают с больными коронавирусом либо с теми, кто с ними контактировал.
Напомним, ранее ректор ЯГМУ рассказал нам, что допуск к работе с больными COVID-19 смогут получить только те студенты, у которых есть опыт работы и определенные навыки. Кроме того, в приказе о прохождении обязательного курса по работе с COVID-19, числились только студенты старших курсов. Тогда мы публиковали текст приказа.
Сейчас ситуация поменялась. На официальной странице университета появился пост с обновленной информацией о том, кого допустят работать в медучреждениях — всех, кто захочет этого добровольно.
— На практическую подготовку могут быть направлены обучающиеся 4–6 курсов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 4–5 курсов по специальности «Стоматология», имеющие допуск к работе в должностях среднего медицинского персонала, а также обучающиеся всех курсов и всех специальностей, имеющие среднее медицинское образование и прошедшие обучение по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в объеме 36 академических часов. Если вы студент младших курсов и не проходили сейчас обучение, то сможете пройти его в ближайшее время, — гласит объявление.
Студентам-медикам обещают внушительные зарплаты. За работу в должностях среднего медперсонала в областной больнице № 3 обещают 78 тысяч рублей в месяц, в должностях младшего медперсонала — 40 тысяч. В госпитале ветеранов студентам в должностях среднего медперсонала обещают платить 77 тысяч, младшего — 46. В больнице имени Семашко озвучили самые высокие зарплаты: 94 тысячи и 54 тысячи рублей соответственно.
— Активнее всего записываются студенты младших курсов, то есть с 1 по 3, — говорит один из обучающихся. — Странно, что когда нам предлагают записаться, акцент ставится именно на сумме зарплаты и на поблажках во время сессии. Обещают добавить баллы к текущему рейтингу, по которому выставляются оценки за сессию.
Некоторые из студентов, которые до эпидемии работали в этих больницах, очень удивились заявленным суммам. Мы спросили в региональном депздраве, как формируются данные ставки.
— Со студентами заключается срочный трудовой договор, где прописывается и зарплата, и характер работы. Речь идёт об ординаторах, которые прошли курс по COVID-19, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — В госпитале ветеранов и КБ № 3 медсестры и до пандемии получали не меньше 40 тысяч рублей.
Мы уточнили в областной больнице № 3, действительно ли там открыты новые ставки с внушительными зарплатами. Эту информацию подтвердили.
— Раньше зарплата медсестер составляла около 30 тысяч, в зависимости от стажа и категории сумма могла быть выше или ниже, — сказали в финансовом отделе больницы. — Скоро у нас откроется стационар по коронавирусу, студенты будут получать от 50 тысяч.
В Ярославской области бушует инфекция китайского коронавируса. Ежедневно прирост заболевших увеличивается, за последние сутки зааразились ещё на 87 человек, по официальным данным больше 170 заболевших находятся в больницах, больше тысячи — лечатся дома. Ещё десятки ярославцев неделями ждут результаты тестов на COVID, чувствуя признаки заболевания (температуру, кашель, слабость).