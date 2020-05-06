Также он пояснил, почему медперсонал не отвечает на звонки родственников, которые хотят узнать о состоянии пациентов:



— Возможности отвечать на все звонки нет. Количество медперсонала ограничено. Перегрузка у них колоссальная. Ни врачи, ни медсестры просто не успевают отвечать на звонки. Просим родственников пациентов с пониманием отнестись к ситуации.



При этом врач сказал, что в больнице нет дефицита в средствах индивидуальной защиты медперсонала. Запас регулярно пополняется. Также, по его словам, в полном объеме имеются все лекарства по всем группам заболеваний, с которыми поступают пациенты. Кроме того, Артем Манджликян заверил, что медики получают все обещанные властями доплаты.



— Сейчас наша главная задача — исключить кадровый дефицит, — отметил замглавврача.



Пользуясь случаем, он пригласил медиков на работу. Узнать о вакансиях можно по телефону отдела кадров больницы: (4852) 43–42–96.

