6 мая департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал в своей группе в соцсетях видеоинтервью с заместителем главного врача Ярославской ЦРБ Артемом Манджликяном. Эта ЦРБ — один из ярославских стационаров, куда везут больных с коронавирусом. При этом в последние дни на больницу обрушился шквал критики от родственников пациентов, которые там лечатся.
— В больнице нет ничего! Нет оборудования для таких больных, нет интенсивной терапии, лекарств нет, персонал не подходит — два врача и две медсестры на 140 коек. На горячие линии не дозвониться, — жаловалась в выходные Олеся Ухтомская.
Доктор рассказал о том, что происходит в больнице.
— У нас сейчас находится 101 пациент, развернуто 144 койки для больных коронавирусом. К 98 из них подведен кислород, открыто реанимационное отделение на 6 коек. Там круглосуточно дежурят два врача-реаниматолога и две медсестры. Больница испытывает сильный кадровый голод, ощущается недостаток врачей и медсестер, санитарок почти нет. Тем не менее все резервы мобилизованы. Сейчас врачебный персонал из амбулаторно-поликлинического звена выручает стационарное отделение. С 8 до 14 часов приходят четыре терапевта, которые проводят осмотр всех пациентов. На смену с 14 до 20 часов приходят 2 врача. А с 20 до 8 часов остаются еще два дежурных врача. Также в больнице появился врач-гематолог, который осматривает пациентов, переведенных из гематологического отделения областной клинической больницы. Открыт кабинет переливания крови. В стационаре работает рентген-кабинет, есть передвижной аппарат, который позволяет выполнять снимки у постели больного, — сообщил Артем Манджликян.
Также он пояснил, почему медперсонал не отвечает на звонки родственников, которые хотят узнать о состоянии пациентов:
— Возможности отвечать на все звонки нет. Количество медперсонала ограничено. Перегрузка у них колоссальная. Ни врачи, ни медсестры просто не успевают отвечать на звонки. Просим родственников пациентов с пониманием отнестись к ситуации.
При этом врач сказал, что в больнице нет дефицита в средствах индивидуальной защиты медперсонала. Запас регулярно пополняется. Также, по его словам, в полном объеме имеются все лекарства по всем группам заболеваний, с которыми поступают пациенты. Кроме того, Артем Манджликян заверил, что медики получают все обещанные властями доплаты.
— Сейчас наша главная задача — исключить кадровый дефицит, — отметил замглавврача.
Пользуясь случаем, он пригласил медиков на работу. Узнать о вакансиях можно по телефону отдела кадров больницы: (4852) 43–42–96.
Кроме того, люди пожаловались на разбитые унитазы в больнице и плохую уборку.
— Разбит унитаз, нет горячей воды, — пишет родственница пациентки Светлана.
На это ответили в группе больницы во «ВКонтакте»:
— Действительно, почти все уборщицы уволились, одна оставшаяся не может одновременно мыть полы во всей больнице. В настоящее время имеется множество вакансий уборщиц, зарплата до 42 тыс. в месяц. Те, кто жалуются на отсутствие работы в связи с эпидемией, — добро пожаловать.