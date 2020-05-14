Ярославцы неделями ждут результатов тестов на COVID: комментарий Роспотребнадзора

Интерстициальное поражение лёгких — это пневмония

По словам девушки, похожая ситуация и у её отца. Симптомы болезни у него проявились на пять дней позже, чем у супруги. Правда, в отличие от жены, у него болезнь протекала легче, температура поднималась только до 37,2–37,7 градусов, но ощущалась сильная слабость.



— Тест у него в поликлинике не хотели брать. Но позже, 4 мая, узнав, что жену госпитализировали, все-таки взяли. Состояние папы ухудшилось. Он тоже сделал платно компьютерную томографию легких. И у него тоже было обнаружено двухстороннее воспаление легких — 52% поражения. Папу госпитализировали также в ЦРБ. В больнице у него взяли повторный тест. Результатов тоже нет, — рассказала Наталия.



Девушка говорит, что в Роспотребнадзоре ей ответили, что результаты анализов бывают готовы уже через три дня и их направляют в больницы. В больнице же якобы отвечают, что ничего не приходило.



— В больнице моим родителям сказали, что еще только поступают тесты, сделанные в конце апреля. Непонятно, куда исчезают результаты анализов? Почему их делают более 14 дней? Без них скорая помощь больных не берёт. А через несколько дней больного уже, может, будет не спасти, — рассуждает Наталия. — Сейчас, когда родители идут на поправку, хочется, чтоб кто-нибудь обратил на это внимание. Ведь нет ничего дороже человеческой жизни!

