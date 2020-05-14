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Ярославцы неделями ждут результатов тестов на COVID: комментарий Роспотребнадзора

Истории пациентов, которые не знают, чем болеют

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Больные не могут дождаться результатов тестов на COVID

Больные не могут дождаться результатов тестов на COVID

Жители Ярославля жалуются на то, что тесты на коронавирус делают очень долго. В регионе уже были случаи, когда положительные результаты COVID-19 приходили уже после смерти пациентов. Историей своих родителей с нами поделилась Наталия из Ярославля (свою фамилию она попросила не указывать).

— Моя мама не контактировала с больными коронавирусом, но она ходила на работу, ездила в общественном транспорте, старалась соблюдать все меры предострожности. Тем не менее 26 апреля она почувствовала себя плохо, у неё поднялась высокая температура. 29 апреля сдала тест на коронавирус в поликлинике. С каждым днем состояние только ухудшалось. Температура 39 не спадала, кашель усиливался, появилась одышка, пропало обоняние. 1 мая вызвали скорую помощь, врачи сказали, что не заберут ее в больницу. Был проведен только осмотр. 2 мая мама платно сделала компьютерную томографию легких, которая выявила двухстороннюю пневмонию. В этот же день мама повторно вызвала скорую помощь и с заключением КТ ее госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. 4 мая уже в больнице у неё взяли повторный мазок, 11 мая ещё один. Но результатов нет ни по одному тесту, — возмущена Наталия.

Интерстициальное поражение лёгких — это пневмония

Интерстициальное поражение лёгких — это пневмония

Интерстициальное поражение лёгких — это пневмония

По словам девушки, похожая ситуация и у её отца. Симптомы болезни у него проявились на пять дней позже, чем у супруги. Правда, в отличие от жены, у него болезнь протекала легче, температура поднималась только до 37,2–37,7 градусов, но ощущалась сильная слабость.

— Тест у него в поликлинике не хотели брать. Но позже, 4 мая, узнав, что жену госпитализировали, все-таки взяли. Состояние папы ухудшилось. Он тоже сделал платно компьютерную томографию легких. И у него тоже было обнаружено двухстороннее воспаление легких — 52% поражения. Папу госпитализировали также в ЦРБ. В больнице у него взяли повторный тест. Результатов тоже нет, — рассказала Наталия.

Девушка говорит, что в Роспотребнадзоре ей ответили, что результаты анализов бывают готовы уже через три дня и их направляют в больницы. В больнице же якобы отвечают, что ничего не приходило.

— В больнице моим родителям сказали, что еще только поступают тесты, сделанные в конце апреля. Непонятно, куда исчезают результаты анализов? Почему их делают более 14 дней? Без них скорая помощь больных не берёт. А через несколько дней больного уже, может, будет не спасти, — рассуждает Наталия. — Сейчас, когда родители идут на поправку, хочется, чтоб кто-нибудь обратил на это внимание. Ведь нет ничего дороже человеческой жизни!

Подобных историй полно.

— Я болею уже третью неделю. Чем — неизвестно. Температура 37,2, боль в горле, сильная головная боль, боль в груди, насморк, сильное потоотделение. Вызывал врача из поликлиники № 2 больницы № 8 Ярославля, пришёл доктор — на вид студент, в повседневной одежде, без маски. Из защитных средств только бахилы. Осмотрел меня, сказал — либо бронхит, либо коронавирус. На следующий день вместе с медсестрой они в полной защите пришли делать мне мазок на коронавирус. Результатов я до сих пор не знаю. Мой больничный закончился 6 мая. Был курс таблеток на 5 дней, эффекта никакого. Звоню каждый день в больницу, чтобы узнать, что делать дальше и чем мне лечиться, потому что лекарства не помогают. В регистратуре не берут трубку, а если берут, то переводят на старшую медсестру, которая не берет трубку, — поделился своим печальным опытом ярославец Евгений Сварецкий.

— В апреле внук заболел воспалением легких, взяли мазки, но до сих пор нет результатов, — сообщила читательница 76.RU Галина Зимина.

В федеральном Роспотребнадзоре вчера сообщили, что обработка результатов тестов занимает всего от 50 минут до 4 часов. Однако в Ярославской области признались, что задержки случаются.

— В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой «срочно» и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследования проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек, — пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина.

В настоящее время силами всех лабораторий в Ярославле, в Рыбинске и в Ростове делается около 1500 исследований в сутки. За все время с начала пандемии в области было проведено более 38 564 тестирований.

Напомним, по официальной статистике в Ярославской области на утро 14 мая 1363 зараженных коронавирусом.

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