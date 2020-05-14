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В Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом

Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболеваемости

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В Ярославской области увеличилось количество госпитализированных

В Ярославской области увеличилось количество госпитализированных

В Ярославской области количество госпитализированных с коронавирусом выросло за сутки на 10 человек. Такую информацию дал региональный оперативный штаб. 13 мая в больницах области находилось 163 пациента с COVID-19. А 14 мая цифра увеличилась до 173. Выросло и количество тяжелых пациентов.

— На 14 мая в крайне тяжелом состоянии находятся два человека, в тяжелом — десять, — сообщили в оперштабе.

13 мая крайне тяжелых также было двое, тяжелых — 9 человек.

Данные по состоянию пациентов в Ярославской области

Данные по состоянию пациентов в Ярославской области

Напомним, общее количество заразившихся с начала пандемии на 14 мая в Ярославской области составило 1450 человек, увеличившись за сутки на 87 человек. Выздоровели, по официальным данным, 213 человек, умерли 11 человек.

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