В Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом

В Ярославской области количество госпитализированных с коронавирусом выросло за сутки на 10 человек. Такую информацию дал региональный оперативный штаб. 13 мая в больницах области находилось 163 пациента с COVID-19. А 14 мая цифра увеличилась до 173. Выросло и количество тяжелых пациентов.

— На 14 мая в крайне тяжелом состоянии находятся два человека, в тяжелом — десять, — сообщили в оперштабе.



13 мая крайне тяжелых также было двое, тяжелых — 9 человек.

