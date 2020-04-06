Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас подборку — что произошло в Ярославской области за сутки. Для тех, кто следит за ситуацией с коронавирусом в регионе, наш сегодняшний краткий обзор:



в Ярославле люди начали буквально штурмовать специалистов поликлиник после того, как те прекратили плановый прием пациентов. Врачи объясняют, что не будут лечить «бессмертных»;

мошенники пытаются нажиться на пандемии. 7 самых популярных схем;

шестой заболевший в Ярославской области. Подтвердился тест на коронавирус у мужчины из Ярославского района. Его состояние стабильное;

спасатели Центра гражданской защиты выходят в рейды по детским и спортивным площадкам. Объясняют мамам с детьми и подросткам, что там небезопасно;

55 крупнейших предприятий в Ярославской области с сегодняшнего дня возобновляют работу;

в детских садах откроют дежурные группы для семей, в которых родители работают в организациях, чья деятельность разрешена;

пени за долги за «коммуналку» не будут начислять до конца года;