6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +0°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня 658 новых случаев коронавируса за сутки в России
СЕЙЧАС +0°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Для некоторых ярославцев нерабочие дни закончились

Для некоторых ярославцев нерабочие дни закончились

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас подборку — что произошло в Ярославской области за сутки. Для тех, кто следит за ситуацией с коронавирусом в регионе, наш сегодняшний краткий обзор:

  • в детских садах откроют дежурные группы для семей, в которых родители работают в организациях, чья деятельность разрешена;

Всё события субботы и воскресенья — в хронике выходных.

Напомним также, что каждый день в 18:00 мы ведём эфир в нашем аккаунте в инстаграме. Подписывайтесь: @76ru_news.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!