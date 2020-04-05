Облава на мам: в Ярославле спасатели прогнали родителей, гуляющих с детьми на площадках

Спасатели оградительными лентами обнесли шесть площадок в Дзержинском районе Ярославля.



— Мы напоминаем всем ярославцам — сейчас лучше побыть дома, дождаться, пока угроза заражения коронавирусом пройдет, — сказали в Центре гражданской защиты. — Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей!



Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции особенно переживают беременные женщины и молодые мамы. Инфекционист из Ярославля их успокоил — рассказал, как им быть в это непростое время.



Сегодня подтвердился тест на коронавирус у мужчины из Ярославского района. На данный момент это шестой заболевший в области. За последние сутки лабораторно обследовано 414 человек. Все результаты отрицательные. В режиме изоляции после возвращения из-за границы продолжают оставаться 1537 человек.

Вся информация о COVID-19 за эти выходные.