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Облава на мам: в Ярославле спасатели прогнали родителей, гуляющих с детьми на площадках

Детские и спортивные городки в Дзержинском районе обнесли сигнальными лентами

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Спасатели провели рейд в Брагино&nbsp;

Спасатели провели рейд в Брагино 

Спасатели Центра гражданской защиты проводят рейды по районам Ярославля. 3 апреля вместе с администрацией Дзержинского района они прошли по спортивным и детским площадкам в Брагино. К сожалению, призыв к самоизоляции соблюдают не все. Спасателям пришлось напомнить и подросткам, и мамам с маленькими детьми, гуляющим на площадках, что это небезопасно из-за коронавируса.

— Всего спасатели провели сегодня 9 бесед с подростками, родителями с малышами и пожилыми людьми, — рассказали в Центре гражданской защиты.

На горках и качелях спасатели наклеили предупреждающие листовки

На горках и качелях спасатели наклеили предупреждающие листовки

Спасатели оградительными лентами обнесли шесть площадок в Дзержинском районе Ярославля.

— Мы напоминаем всем ярославцам — сейчас лучше побыть дома, дождаться, пока угроза заражения коронавирусом пройдет, — сказали в Центре гражданской защиты. — Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей!

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции особенно переживают беременные женщины и молодые мамы. Инфекционист из Ярославля их успокоил — рассказал, как им быть в это непростое время.

Сегодня подтвердился тест на коронавирус у мужчины из Ярославского района. На данный момент это шестой заболевший в области. За последние сутки лабораторно обследовано 414 человек. Все результаты отрицательные. В режиме изоляции после возвращения из-за границы продолжают оставаться 1537 человек.

Вся информация о COVID-19 за эти выходные.

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