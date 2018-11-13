Животных из домов рядом с местом, где бегала больная крыса, привили от бешенства

В Ярославской области с начала ноября зафиксировали четыре случая бешенства у животных.



Инфицированными оказались енотовидная собака, убитая на территории «Захарьинского охотничьего хозяйства» Первомайского района, лиса в деревне Семенково Мышкинского района, барсук в деревне Захарово Переславского района и крыса, убитая в Ярославле.



Заражённая смертельной болезнью крыса бегала возле остановки «Большие полянки» на улице Нефтяников. Всех домашних животных, которые живут в домах по соседству, вакцинировали. Для того, чтобы сделать прививки питомцам местных жителей, во дворы приехали специалисты Ярославской областной станции по борьбе с болезнями животных, прививали и собак, и кошек.



Что делать, если укусило больное животное

Специалисты просят ярославцев быть осторожнее, обязательно вакцинировать домашних питомцев, ведь бешенство смертельно, заболеть им могут все млекопитающие, в том числе и человек.

Бешенство — острое вирусное смертельное заболевание, общее для человека и животных. Бешенством могут болеть все млекопитающие.



— Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки, — рассказали в департаменте ветеринарии Ярославской области. — Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и других. Заражение человека наступает, если укусит больное животное или если его слюна попадет на свежие ранения кожи или слизистые оболочки. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.



Специалисты говорят, что болезнь может проявиться не сразу. Инкубационный период у человека, заразившегося бешенством, длится от десяти дней до трёх-четырёх месяцев, а иногда и до двух лет.



— Признаки заболевания человека: водобоязнь с явлениями спазма глоточной мускулатуры при виде воды и пищи, аэрофобия — мышечные судороги, возникающие при малейшем движении воздуха, усиленное слюноотделение, — рассказали специалисты департамента ветеринарии. — Все пострадавшие от укусов должны обратиться за медицинской помощью для обработки раны и введения антирабической вакцины.



Получить такую помощь можно в травмпунктах или приёмных отделениях центральных районных больниц.



В прошлом месяце в Ярославской области зафиксировали девять случаев бешенства. Смертельным вирусом заболели домашние собака и кошка в Ярославле и пёс в Рыбинске.