Всем животным в соседних домах сделают прививки

Новый случай бешенства у домашнего животного зафиксирован в Ярославле. Хозяйка обнаружила на теле кошки рану, когда была на даче в Костромской области. Оказалось, что любимица заражена смертельным вирусом.



— Бешенство в Ярославской области имеет природно-очаговый характер: основными переносчиками являются дикие псовые лисицы и енотовидные собаки, — рассказал директор департамента ветеринарии Ярославской области — главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун. — На сегодняшний день в Ярославской области зафиксировано 25 случаев бешенства животных, и около половины из них — у диких лисиц и енотовидных собак.



27 октября в доме № 20 на улице Посохова, где жила заболевшая кошка, специалисты проверят всех домашних животных.



— Поквартирный обход пройдёт с 10:00 до 10:30, — рассказали в правительстве Ярославской области. — В этот же день с 10:30 до 13:00 пройдёт выездная вакцинация животных, содержащихся в домах № 20, 20а, 22 по улице Посохова, № 65, 67/2, 69, корпус 2 по улице Наумова, № 3, 5, 15, 17 по улице Подбутырской.



В начале октября во Фрунзенском районе Ярославля бешенство нашли у домашней собаки.

