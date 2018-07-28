Июль выдался богатым на громкие происшествия. Сегодня мы публикуем топ-5 самых ярких событий, о которых говорили, наверное, все.

1. Убили молодую женщину

Анне было всего 42 года

Жуткая история случилась на Пятёрке. Здесь на Автозаводской улице нашли тело 42-летней мамы двоих детей. Женщину исполосовали ножом. Почему кто-то так зверски расправился с миловидной женщиной, жившей, казалось бы, вполне благополучной жизнью? Мы побывали на месте преступления и попытались найти ответы на вопросы в этой загадочной истории.

2. На Волге парень утонул на глазах у друзей



Гибель Никиты стала шоком для его семьи и друзей

Трагедия произошла 13 июля. 18-летний Никита Егоров купался на Волге вместе с друзьями, как вдруг начал вести себя странно.

— Меня уносит, — только и успел сказать юноша. Закатил глаза и ушёл под воду. Тело молодого человек нашли только через пару дней. Гибель парня была ужасной. В тот же день, когда он утонул, выдвинули версию — юношу утащил под воду сом.





3. Три дня в лесу

Олесю искали несколько дней

Странная история в середине июля произошла с 21-летней Олесей Дебликовой из Некрасовского района. Девушка, которую несколько дней считали пропавшей и объявили в розыск, нашлась. Сама добралась до дома. Но выглядела жутко — все ноги были исцарапаны. Что она рассказала маме.



4. Избили доктора

Владимир Маценко оказался на больничной койке

Страшную расправу учинили над ярославским врачом-анестезиологом. Вроде бытовая ссора, но досталось доктору так, что он сам оказался в больнице. Кому и чем не угодил врач — подробности истории.



5. Пытки в колонии

Мучители на суде прикрывали лица руками

Это дело прогремело не только на всю страну, но и на весь мир. В СМИ попало видео чудовищных пыток в ярославской колонии № 1. Здесь сотрудники ИК жестоко били полуголого мужчины — выкручивали руки и колотили дубинками по пяткам. Несколько человек уже под арестом, замначальника — под домашним. Все подробности дикого скандала — по ссылке.