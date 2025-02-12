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Город Новый собственник рассказал о будущем выкупленного здания на площади Волкова в Ярославле

Новый собственник рассказал о будущем выкупленного здания на площади Волкова в Ярославле

Дом на улице Максимова ушел в частные руки

1 478
6 комментариев
Здание напротив площади Волкова ушло в частные руки | Источник: правительство Ярославской областиЗдание напротив площади Волкова ушло в частные руки | Источник: правительство Ярославской области

Здание напротив площади Волкова ушло в частные руки

Источник:

В Ярославле с торгов в частную собственность ушло историческое здание у площади Волкова. Официальный адрес объекта: улица Максимова, 17/27. Дом является выявленным памятником культуры «Торговый дом Пастухова». В последние годы в нем располагалось ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное правительству Ярославской область, а до этого — региональный департамент здравоохранения. Собственником здания была Ярославская область.

Аукцион по продаже объекта состоялся 6 февраля. По данным Российского аукционного дома, покупателем здания стал ярославский предприниматель Николай Касаткин. За историческое здание он предложил 138,6 млн рублей при начальной стоимости в 67 млн 638 тысяч.

В офисе бизнесмена нам рассказали о дальнейшей судьбе объекта:

— Вопрос о том, как использовать это здание, решается. Его внешний облик не претерпит заметных изменений.

Напомним, о планах по продаже этого здания стало известно еще в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили его в план приватизации вместе с другими историческими объектами в центре города. Долгое время в данных зданиях работали чиновники. Но по решению губернатора теперь министерства и прочие властные структуры должны переехать в дом № 69 на Советской улице. Также для переселения чиновников планируют использовать здание бывшей детской больницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. Здесь появится так называемый правительственный квартал. А исторические здания передадут в частные руки для создания туристической инфраструктуры.

Вместе с домом на улице Максимова на торгах был продан дом на Советской улице, 3б. Его покупательницей стала Ирина Желтова, заплатив по 14,2 млн рублей при начальной цене в 10,9 млн рублей.

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Отличную детскую больницу из здания на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской убрали , так как строение было признано аварийным и разрушающимся. А для правительственного квартала оно в самый раз?
Гость
2 часа
Вопрос решается. О будущем проданного здания в статье не сообщается!!!
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