«Вы судите другого человека». Как интимная переписка со школьницами обернулась для 24-летнего парня сроком в колонии строгого режима

Переписка в интернете обернулась для парня реальным сроком Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

24-летний Егор (имя изменено. — Прим. ред.) отслужил срочную службу, вернулся домой и планировал возвращаться к обычной жизни. Но через полтора месяца рано утром к нему ворвались домой с обыском и постановлением о возбуждении уголовного дела. Молодого человека сначала отправили в СИЗО, а потом в колонию строгого режима за развратные действия: еще до армии он переписывался со школьницами на интимные темы. Сам Егор уверяет: об их возрасте он ничего не знал.

V1.RU изучил материалы дела, пообщался с отцом осужденного, сексологом и адвокатом и рассказывает всё, что известно об этой истории.

Я просто «потерялся». С отцом не мог посоветоваться, а больше мне никто ничего не объяснял. Я только и слышал: «Подписывай, соглашайся, признавайся, а то хуже будет…» Следователь давал мне разрешение на свидание с отцом, только если я всё подписывал и со всем соглашался. Егор осужденный

«Человек не справился с гормонами»

С четырех лет Егор жил с отцом и младшим братом в районном центре. Мама переехала в Волгоград и практически не общалась с сыном. Как говорит отец осужденного, он был обычным ребенком, которому просто не хватало материнской любви. Особых успехов в учебе Егор не проявлял, но с самого детства занимался спортом, танцами и занимал призовые места на соревнованиях.

«Дети у меня занимались спортом и народными танцами с 1-го класса. Знаете, как я думал: чем меньше у них свободного времени, тем лучше, — рассказывает Константин. — Ребята хорошие. Но я уже думаю: может, это я сыграл какую-то роль отрицательную? Я всегда говорил им: „Пацаны, общение с женщинами — это ответственность, от этого дети бывают“. Если у тебя серьезные намерения, ты должен что-то ей предложить, тем более в нынешнее время, когда женщины более свободные, и у них запросы повыше. Поэтому сначала обучение, профессия. Но получилось так, что человек не справился с гормонами. Сам он довольно стеснительный парень. Иногда кажется, что, если человек себя развязно ведет, он такой весь… А на самом деле он за этой развязностью скрывает свою неуверенность. Вот Егор такой».

Отец Егора — тренер. С самого детства приучал сыновей к спорту Источник: Константин Завриков / V1.RU

Со слов Константина, после школы сын поступил в техникум, а затем его забрали на срочную службу. При этом, как говорит мужчина, до армии Егор с девушками практически не общался.

«Вместо того чтобы позволить им, сказать: „Ну идите, ребята, гуляйте с девочками“, я, наоборот, говорил: „Ребята, не надо просто так падать на это самое, на тех, кто доступные“. Егор стал от меня прятаться. Открыл аккаунт в ВК под новым именем и переписывался там, — признается отец. — Город маленький, через меня очень много ребят проходит. Многие мне докладывали: „Дядь Кость, там Егор и Тема что-то натворили“, „что-то в социальных сетях написали“. Тем более я сам просил их: „Вы, если что-то за пацанами увидите, сообщайте мне“. Это не было каким-то давлением, я не пытался за них что-то решать. Но вот так получилось. Может, это я своими какими-то действиями подтолкнул его, чтобы он где-то прятался и с кем-то переписывался в таком эротическом смысле?»

Отец постоянно говорил об ответственности за отношения с женщиной, настраивал нас, чтобы мы сначала получили образование, профессию, а потом начинали отношения. Но у меня не получилось справиться с гормонами. У меня были знакомые девушки, но близких отношений ни с кем не было. Егор осужденный

«Я был оглушен этой новостью: Егора забрали»

Егор отслужил срочную службу и вернулся домой. Со слов Константина, сын планировал возобновить тренировки, но спустя полтора месяца, 16 января прошлого года, его арестовали.

«Пришли с обыском и сказали, что 13 января было возбуждено уголовное дело, то есть за три дня до обыска. Это было 06:30 утра. Спим, кто-то стучит настойчиво, хорошо, что хоть двери не повыбивали, — вспоминает Константин. — Я открываю, стоит толпа народа. Я даже толком ничего не понял. Показали постановление на обыск. Я даже не сообразил, что происходит. Я юрист, бывший следователь. Это был психологический шок, ступор, я как будто был оглушен всей этой новостью. Начали искать телефоны: „Где твой телефон? Скажи пароль“. Егор сказал. Его забрали в тот же день».

Так как я ни с кем из девушек в нашем городе не встречался, я пытался знакомиться с ними в интернете. Чтобы мой отец не узнал об этом, я создал страницу под вымышленным именем. Егор осужденный

Позже отец узнал: сына арестовали за интимную переписку в интернете, которую он вел с малолетними и несовершеннолетней девочкой за несколько недель до армии.

«Оказывается, еще до армии, то есть это было 2,5 года назад, Егор переписывался с несовершеннолетними девочками. По версии следствия, это длилось примерно три месяца: в августе всё прекратилось, а в конце ноября сын ушел в армию, — говорит отец. — Это было в ВК в личных переписках. Как они друг друга нашли? Не знаю. Некоторые девочки были не под своими именами, некоторые под своими. У кого-то были фотографии на странице, у кого-то нет. Эти фото я видел. Там не скажешь, что девочкам меньше 16 лет. Да, переписка была явно сексуальная, но суд даже не оценил поведение этих девочек».

Егор с самого детства занимался спортом Источник: отец осужденного

Вот что сам Егор говорил в своих показаниях.

«Я почти ничего не помню из того, что было в тот период, когда я переписывался: ни имен, ни того, что я писал, мне было так неприятно, что я всё это забыл, тем более что прошло более полутора лет с того момента, — говорит Егор. — Я пытался объяснить и следователю, и адвокату, что мне ничего об этих девушках известно не было, тем более их возраст. На их страницах стояли какие-то названия, фотографий там не было; свое фото или видео они мне не присылали. Да и как можно определить по фото, если бы оно там было, возраст?»

При обыске на меня стали оказывать психологическое давление: сотрудники полиции говорили: «Егор нам сейчас всё расскажет, да, Егор? А то хуже будет». Следователь предложил, а адвокат сказал, что надо написать явку с повинной. Егор осужденный

«Просил стонать, открыть рот и высунуть язык»

В распоряжении редакции V1.RU оказалась копия приговора суда. По версии следствия, Егор переписывался с четырьмя девочками, трем из которых не исполнилось 14 лет. Одна из них живет в том же городе, что и он сам, остальные — из других регионов: Московской области, Перми, Приморского края. Егор в показаниях говорит, что почти всех школьниц он просил «показать какие-то части тела, высунуть язык, постонать, от чего он возбуждался и совершал мастурбацию».

Источник: отец осужденного

Что говорят школьницы? 14-летняя школьница из Приморского края. Информации о возрасте в ее профиле в ВК нет, страница закрытая. Летом 2023 года она общалась в ВК с Егором, переписывалась с ним несколько раз в неделю в течение 2–3 месяцев. Общение было на разные темы, в том числе интимные. Они отправляли друг другу фото, созванивались по видеосвязи. Он просил ее показать какие-то части тела, например грудь или попу, просил высунуть язык, постонать, от чего возбуждался и совершал мастурбацию. Летом 2023 года школьница заблокировала страницу и создала новую. 12-летняя школьница из Московской области. Возраст не упоминается, страница до сих пор «живая», есть фото. Примерно в июле 2023 года ей написал Егор. Сообщения были странного характера. Он просил созвониться с ним, а затем писал сообщения с пошлым контекстом. Она сообщала тому, что ей 12 лет. По видеосвязи ей отвечал взрослый мужчина, при этом лица он не показывал. Наводил камеру на живот, было видно, что он в трусах. Егор продолжал писать ей странные сообщения, на которые она не отвечала, поэтому удалила его из «друзей» и заблокировала доступ к ее аккаунту. 14-летняя школьница из Перми. Страница открытая, указана дата рождения — январь 2009 года. Она общалась с Егором, делала фото щиколоток и ступней без носков и обуви, которые, скорее всего, просил сделать Егор. Больше она ему ничего не отправляла. Переписка была прекращена, когда ее мама увидела непонятный, незнакомый аккаунт. В один из дней она взяла у дочки телефон на проверку и увидела подозрительный аккаунт, который заблокировала, а затем удалила. Весной 2024 года от сотрудников полиции ей стало известно, что дочь переписывалась с Егором. 13-летняя школьница из родного города Егора, страницу найти не удалось. С Егором она познакомилась в ВК июне 2023 года. Он писал ей сообщения сексуального характера, но она старалась отвечать тому нейтрально, а на просьбы прислать свои обнаженные фото или видео могла отправить фото или видео из интернета. В один из дней июля Егор присылал ей фото обнаженного полового члена, но для чего это сделал, ей неизвестно. Она присылать данное фото не просила. Школьница сообщила маме об этих сообщениях, но о каких именно, уточнять не стала, так как застеснялась.

Мужчина считает наказание для сына слишком суровым Источник: Константин Завриков / V1.RU

Что говорит сексолог? Узнать Дарья Кугель считает, что в этой истории на поведение парня, в том числе сексуальное, могло повлиять жесткое воспитание отца. «Здесь будет играть роль полноценный портрет отца. То, что у него такая жесткая позиция на тему отношений сына с женщинами… Что значит нельзя? Он вообще время сам с собой проводил без отца? Он же выходил куда-то гулять, у него же была возможность с кем-то познакомиться, пообщаться? Уже в подростковом возрасте начинается активная мастурбация, может, он ему и это не разрешал? — говорит эксперт. — Конечно, он мог не знать о возрасте школьниц, но ему было на тот момент 23 года, уже и не маленький. С другой стороны, 21–23 года — это пик гиперсексуальности у мужчин. Гормоны действительно играют большую роль. Но здесь есть нюанс. Грубо говоря, если у него были сексуальные фантазии, он думал о сексе, мастурбировал — это одно. Мастурбация — это в принципе метод снятия сильного гормонального напряжения. А присылать дикпики — это уже другая история, не про гормоны, а про мышление». По словам эксперта, отсутствие матери в жизни молодого парня также могло негативно сказаться на его опыте в общении с девушками. «Почему у него не было отношений с девушками? Ну точно уж не из-за того, что папа ему не разрешал. Он видел какую-то модель, возможно, был тяжелый развод родителей, — говорит сексолог. — Мама для него была каким-то нарисованным образом, в том числе сформированным его отцом. Почему он остался жить с отцом? Какие у него отношения с мамой были? Вот здесь и будет ответ на вопрос, почему он не строил отношения с девушками. И вообще, как он к этим отношениям — между мужчиной и женщиной — относился, что он думал по этому поводу?» Как говорит Дарья Кугель, если верить словам отца и показаниям самого Егора, — у него была задержка сексуального развития, что и отразилось на роковой для него переписке. «Если сексуальный дебют случается позже 23 лет, это говорит о задержке сексуального развития. Это говорит о том, что человек так еще и не узнал, что такое любовь, близость, секс, интимность, романтика, — объясняет эксперт. — Папа же сказал, что потом он всё это будет узнавать. А половое влечение, потребность у него есть. Из-за отсутствия живого общения он ушел в виртуальный мир. Возраст — 23 года, это пик гиперсексуальности у мальчика. И у него на этом фоне могла вырасти активность, поскольку опыта не было. Плюс непонятно, какой у него образ матери сложился. Что он видел, как отец относился к матери? Как проявлял любовь, и была ли она там? Вдруг это вообще какая-то печальная история, где у него был страх во всё это вступать?»

«Сын подумал, что я откажусь от него. Но он всё равно мой сын»

Со слов отца Егора, потерпевших и их представителей не было ни на одном из судебных заседаний, даже по ВКС.

«Вот они ссылаются на „переписку“, а суд не исследовал это доказательство. Да, на нее ссылаются в приговоре. Но если вы говорите, что вина доказывается вот этим, вы должны в судебном порядке эти доказательства исследовать, просто взять их и зачитать. Если мы говорим о переписке, так вы прочитайте ее. Но этого сделано не было», — говорит Константин.

Вместе с адвокатом он пытается обжаловать приговор Источник: Константин Завриков / V1.RU

В январе районный суд вынес Егору приговор: молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Он из армии вернулся другим человеком. Он и на суде в последнем слове сказал: „Уважаемый суд, вы сейчас судите совершенно другого человека, чем я был 2,5 года назад“. Было у него детство, была какая-то глупость, потом армия, потом больше года в СИЗО… Он сильно изменился в лучшую сторону, — говорит отец. — Он сильно расстроился, думал, что я от него откажусь. Я помню, мне разрешили с ним увидеться, я зашел в ИВС, он меня увидел, упал на стол и разрыдался. Адвокат когда у него спрашивал: „Егор, как дела?“, он говорит: „К папе хочу“. Взрослый человек. Это значит, что он находится в таком состоянии психологическом, что уже как ребенок. Да, сын совершил аморальный поступок, но он всё равно остался моим сыном, я ему так и сказал».

Он вроде бы такой разбитной парень, всем нравится, душа компании. А копни поглубже — он обиженный ребенок, которому не хватило материнской любви в детстве. Константин отец осужденного

«Если в переписке возраста нет, то он сидит ни за что»

Известный адвокат Виталий Григорьев объяснил: ключевым фактором в этой истории является возраст потерпевших. Если он никак не фиксируется в переписке, то приговор подлежит изменению или отмене.

«Обвиняемый должен был достоверно знать, сколько лет жертвам. Это значит, что он, например, заглядывал к ним в паспорт, забирал их со школы, был на их дне рождения, сама жертва сообщала ему о своем возрасте. Если обвиняемый знал, что жертве меньше 12 лет, ответственность усугубляется. Если жертве больше 12 лет, но меньше 14, — это следующий вид ответственности, — объясняет адвокат. — Если они переписывались, значит, информация о возрасте должна быть в переписке. Если другого контакта у них не было, а в переписке нет сведений о возрасте, соответственно, приговор подлежит изменению либо отмене. Кто является инициатором этого всего? Я так понимаю, что парень и хотел интимного контекста, но не знал о возрасте жертв. Если в переписке указания на возраст нет, то осуждение за преступление сомнительное».

Если жертва сказала, значит, так оно и в 99% случаях и есть. Следственный орган это принимает за правду, что бы ни говорил обвиняемый, какие бы доказательства он ни предоставлял. Виталий Григорьев адвокат

Как говорит Виталий Григорьев, даже если на страницах жертв были фотографии или они присылали их обвиняемому, достоверно определить по ним возраст очень сложно.

«Как правило, фотографируются отдельные части тела. Редко когда получается фотография в полный рост, с изображением лица. И поэтому говорить, что это точно изображение человека, а не какой-то скульптуры, картины, манекена, картинки из интернета — нельзя. Определить возраст по отдельным фрагментам фотографий невозможно, — говорит адвокат. — Может быть и провокация. Так называемая жертва может провоцировать, и делать это под контролем правоохранительных органов, по их схеме и наставлению. Или переписку ведет другое лицо. Мы же не видим, кто набирает текст».

«Что бы ни говорил обвиняемый, поверят жертве»

Виталий Григорьев объяснил, по какой схеме возбуждаются подобные уголовные дела.

«Для возбуждения уголовных дел не нужно заявление потерпевших, абсолютно. Дела возбуждаются по факту. Как это происходит? Оперативные службы не даром сидят на просторах интернета и имеют доступ к перепискам. Проводится исследование, что эта переписка действительно порнографического характера, после этого идут к вам „в гости“, — говорит адвокат. — То, что к этому парню пришли через несколько лет, это вполне оправданно, срок давности у этих преступлений вполне большой. Это чревато тем, что события тех лет плохо запоминаются. Как мы можем вспомнить по факту, что было 2–3 года назад, если мы не видим перед глазами эту переписку? Следователи часто пользуются тем, что вырывают определенный контекст переписки, отрывки и вменяют их как доказательства».

Адвокат дал несколько советов, как взрослому человеку не оказаться в подобной ситуации.