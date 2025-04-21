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Город Город, которого нет фоторепортаж Главное — успеть поймать момент: показываем Ярославль глазами фотографа 76.RU

Главное — успеть поймать момент: показываем Ярославль глазами фотографа 76.RU

Подборка атмосферных кадров от Кирилла Поверинова

181
1 комментарий
Атмосферные фотографии улиц и горожан Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАтмосферные фотографии улиц и горожан Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Атмосферные фотографии улиц и горожан Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле происходит множество ситуаций, на которые интересно поглазеть. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов в рубрике «Город, которого нет» показывает жизнь столицы Золотого Кольца в деталях. Это может быть все что угодно: движение города, улицы в лучах вечернего солнца или задумчивые ярославцы. Главное — успеть поймать момент.

Показываем в этом материале атмосферный Ярославль глазами фотографа.

Отличная погода для прогулки по набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтличная погода для прогулки по набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отличная погода для прогулки по набережной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Самолеты словно кисти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамолеты словно кисти | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самолеты словно кисти

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В автобусе часто размышляешь о своем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ автобусе часто размышляешь о своем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В автобусе часто размышляешь о своем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Весна, привет! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВесна, привет! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весна, привет!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Желтый» лихо проходит повороты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Желтый» лихо проходит повороты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Желтый» лихо проходит повороты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Руки за спиной&nbsp;— это удобно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРуки за спиной&nbsp;— это удобно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Руки за спиной — это удобно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так делают многие ярославцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак делают многие ярославцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так делают многие ярославцы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославна будто просит о чем-то | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославна будто просит о чем-то | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославна будто просит о чем-то

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полет&nbsp;— чувство свободы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолет&nbsp;— чувство свободы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полет — чувство свободы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Солнце аккуратно осветило детали города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСолнце аккуратно осветило детали города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Солнце аккуратно осветило детали города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Случайный момент движения на мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлучайный момент движения на мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Случайный момент движения на мосту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В форточках троллейбуса мелькают достопримечательности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ форточках троллейбуса мелькают достопримечательности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В форточках троллейбуса мелькают достопримечательности

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Без крутки у реки прохладно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез крутки у реки прохладно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без крутки у реки прохладно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Курьер уже в пути | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКурьер уже в пути | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Курьер уже в пути

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
1
Гость
28 минут
Скоро троллейбус станет достопримечательностью.
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