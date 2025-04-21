Главное — успеть поймать момент: показываем Ярославль глазами фотографа 76.RU

В Ярославле происходит множество ситуаций, на которые интересно поглазеть. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов в рубрике «Город, которого нет» показывает жизнь столицы Золотого Кольца в деталях. Это может быть все что угодно: движение города, улицы в лучах вечернего солнца или задумчивые ярославцы. Главное — успеть поймать момент.
Показываем в этом материале атмосферный Ярославль глазами фотографа.
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