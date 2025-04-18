«Переживаем, что вообще снесут»: как живет квартал на выезде из Ярославля

Новый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из Заволжского района Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На выезде из Заволжского района Ярославля в сторону Вологды в гуще берез прячутся двухэтажные дома. Неподалеку от оживленной трассы М-8 «Холмогоры» расположились семь многоквартирных домиков шестидесятых готов постройки. Быт тут устроен по-свойски: рядом с подъездами разбиты огороды и маленькие палисадники. Во дворах гуляет ребятня. Местные пенсионерки обсуждают между собой протекающую крышу и разбитую дорогу.

«Крыша течет, вон (показывает жительница на стену) следы видно. Площадку бы новую детям. За этой только мы ухаживаем — где-то подкрасим, что-то починим. А тут еще кто-то приезжал территорию смотреть, переживаем, что будут застраивать и площадку вообще снесут, а дорога, она и так вся в ямах, еще хуже будет», — обратила внимание местная жительница.

В нашей рубрике «Ну и дыра!» мы показываем неприметные уголки Ярославля, в которых кипит жизнь. В этом выпуске исследуем дворы улицы Шевелюха.

У некоторых домов крыша новая, но вот фасады требуют внимания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кормушку тоже стоит отремонтировать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поодаль стоят покрытые мхом сарайки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Последние куски снега Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Окно «держат» тряпки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Место для посиделок возле подъезда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Телевидение как вид досуга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На фасаде указан год постройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители организовали себе огород на заднем дворе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые используют территорию для хранения хлама Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные считают, что детскую площадку пора привести в порядок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хотя дети и так находят себе развлечение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











От дороги осталось лишь название Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Всего в квартале семь таких домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сушка белья проходит на заднем дворе между берез Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Урны нет, фасад в трещинах и дырах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Песик хочет на прогулку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные виртуозно озаборивают пространство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











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