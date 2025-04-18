«Переживаем, что вообще снесут»: как живет квартал на выезде из Ярославля

На выезде из Заволжского района Ярославля в сторону Вологды в гуще берез прячутся двухэтажные дома. Неподалеку от оживленной трассы М-8 «Холмогоры» расположились семь многоквартирных домиков шестидесятых готов постройки. Быт тут устроен по-свойски: рядом с подъездами разбиты огороды и маленькие палисадники. Во дворах гуляет ребятня. Местные пенсионерки обсуждают между собой протекающую крышу и разбитую дорогу.
«Крыша течет, вон (показывает жительница на стену) следы видно. Площадку бы новую детям. За этой только мы ухаживаем — где-то подкрасим, что-то починим. А тут еще кто-то приезжал территорию смотреть, переживаем, что будут застраивать и площадку вообще снесут, а дорога, она и так вся в ямах, еще хуже будет», — обратила внимание местная жительница.
В нашей рубрике «Ну и дыра!» мы показываем неприметные уголки Ярославля, в которых кипит жизнь. В этом выпуске исследуем дворы улицы Шевелюха.
Рекомендуем для просмотра и другие наши фоторепортажи:
Ярославль проснулся от зимней спячки — 15 умиротворяющих фото;
гуляем по крохотному ярославскому поселку, который обступили многоэтажки;
что таят дворы-лабиринты в спальном районе Ярославля;
чем ярославцы занимались 60 лет назад — редкие фото.