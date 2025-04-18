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Город Ну и дыра! фоторепортаж «Переживаем, что вообще снесут»: как живет квартал на выезде из Ярославля

«Переживаем, что вообще снесут»: как живет квартал на выезде из Ярославля

Новый выпуск «Ну и дыра!» с улицы Шевелюха

2 170
17 комментариев
Новый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из Заволжского района | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из Заволжского района | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из Заволжского района

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На выезде из Заволжского района Ярославля в сторону Вологды в гуще берез прячутся двухэтажные дома. Неподалеку от оживленной трассы М-8 «Холмогоры» расположились семь многоквартирных домиков шестидесятых готов постройки. Быт тут устроен по-свойски: рядом с подъездами разбиты огороды и маленькие палисадники. Во дворах гуляет ребятня. Местные пенсионерки обсуждают между собой протекающую крышу и разбитую дорогу.

«Крыша течет, вон (показывает жительница на стену) следы видно. Площадку бы новую детям. За этой только мы ухаживаем — где-то подкрасим, что-то починим. А тут еще кто-то приезжал территорию смотреть, переживаем, что будут застраивать и площадку вообще снесут, а дорога, она и так вся в ямах, еще хуже будет», — обратила внимание местная жительница.

В нашей рубрике «Ну и дыра!» мы показываем неприметные уголки Ярославля, в которых кипит жизнь. В этом выпуске исследуем дворы улицы Шевелюха.

У некоторых домов крыша новая, но вот фасады требуют внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых домов крыша новая, но вот фасады требуют внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых домов крыша новая, но вот фасады требуют внимания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кормушку тоже стоит отремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКормушку тоже стоит отремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кормушку тоже стоит отремонтировать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поодаль стоят покрытые мхом сарайки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоодаль стоят покрытые мхом сарайки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поодаль стоят покрытые мхом сарайки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Последние куски снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоследние куски снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Последние куски снега

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Окно «держат» тряпки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкно «держат» тряпки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окно «держат» тряпки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Место для посиделок возле подъезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМесто для посиделок возле подъезда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Место для посиделок возле подъезда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Телевидение как вид досуга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТелевидение как вид досуга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Телевидение как вид досуга

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На фасаде указан год постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фасаде указан год постройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фасаде указан год постройки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители организовали себе огород на заднем дворе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители организовали себе огород на заднем дворе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители организовали себе огород на заднем дворе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые используют территорию для хранения хлама | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые используют территорию для хранения хлама | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые используют территорию для хранения хлама

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные считают, что детскую площадку пора привести в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные считают, что детскую площадку пора привести в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные считают, что детскую площадку пора привести в порядок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя дети и так находят себе развлечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХотя дети и так находят себе развлечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя дети и так находят себе развлечение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От дороги осталось лишь название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт дороги осталось лишь название | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От дороги осталось лишь название

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Всего в квартале семь таких домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсего в квартале семь таких домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Всего в квартале семь таких домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сушка белья проходит на заднем дворе между берез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСушка белья проходит на заднем дворе между берез | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сушка белья проходит на заднем дворе между берез

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Урны нет, фасад в трещинах и дырах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУрны нет, фасад в трещинах и дырах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Урны нет, фасад в трещинах и дырах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Песик хочет на прогулку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПесик хочет на прогулку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Песик хочет на прогулку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные виртуозно озаборивают пространство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные виртуозно озаборивают пространство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные виртуозно озаборивают пространство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
17
Гость
5 часов
только на общественные туалеты в Маскве выделят СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ на перекладывание каждый год плитки и бордюра уходят ТРИЛЛИОНЫ про дотационый кавказ читайте сами - лень писать, золотые пистолеты мерсы коттеджи итд итп
Гость
4 часа
В Ярославле самые низкие и позорные пенсии, в центральном федеральном округе, это позор13тысяч рублей получаю
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