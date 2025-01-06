Всё видно по глазам: как прошел 2024 год в Ярославле — эмоциональные фото

Вспоминаем главные истории и события
Говорят, что по глазам можно прочитать, что чувствует человек. Горечь потери, надежду на лучшее, радость от победы, спокойствие или тревогу. В 2024 году на 76.RU вышло много историй и репортажей, наполненных человеческими эмоциями.
В этом материале показываем, как прошел 2024 год, в лицах героев 76.RU.
Ушел из жизни ярославский актер и продюсер Юрий Ваксман. 27 марта сердце основателя камерного театра остановилось в кафе «Дом актера». Причиной смерти, по словам близких, стал инфаркт. Через три дня состоялось
прощание с актером, куда пришли знаменитости, друзья, родные и обычные ярославцы
Утром 23 марта на Ярославле Главном ожидали прибытия поезда с жителями Белгорода. В Ярославль приехали 383 жителя региона. Трогательные истории белгородцев можно прочитать
в этом материале
В Ярославле нашлась лучшая дача в Центральной России. На участке Оксаны Морозовой обитают эму, павлины, черепаха, шелковые курицы и карпы. Территория украшена различными растениями. В репортаже мы прогулялись по даче Оксаны и затем она
поделилась, как ей удалось создать экзотический уголок в глуши Ярославской области История ученого Александра Цветкова прогремела на всю Россию. В феврале 2023 года гидролога задержали в момент, когда он возвращался из рабочей командировки. Наручники надели прямо в самолете и более года он провел в СИЗО. Всё это время его семья и знакомые всеми силами пытались доказать невиновность Александра. В декабре ученого выпустили из СИЗО, но дело закрыли лишь через пару месяцев. Мы побывали в поселке, где живет и работает Александр, и лично поговорили с гидрологом
Эта радостная девочка — Юля. Она мечтает стать певицей и обрести популярность. Несмотря на эти жизнерадостные глаза, Юле пришлось пройти через многое: детский дом, туберкулез, смерть приемного отца. Об истории девочки с тяжелой судьбой и большой мечтой читайте в нашем
репортаже
11-летний Валерий Шубин стал известен благодаря победе в шоу «Суперниндзя» (12+). В
интервью ярославец поделился тем, что помогло ему выиграть 2 миллиона рублей и спортивную площадку для парка в Ярославле
В общежитии на Тутаевском шоссе мы встретили Александра, который работает дворником. В его жизни случилось многое: инвалидность, смерть родителей, развод с женой и разлука с детьми. В
этом материале рассказываем, как работяга начинает новую жизнь
Видели когда-нибудь тыкву весом 300 килограммов? Героиня нашего репортажа Ольга нашла необычное увлечение — она
выращивает овощи-гиганты. В конце лета ей удалось вырастить самый большой кабачок в России
Сильный
пожар произошел 14 марта на площади Карла Маркса. Серый дым был виден со всех концов города. Это горела крыша дома на проспекте Ленина, 18 / 50. Жильцы выбегали из квартир в домашней одежде и выносили с собой самое важное: документы и животных
22 марта 2024 года
произошел теракт в московском концертном зале Crocus City Hall. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после подожгли концертный зал. В этот день на смене находился охранник Алексей Осанушков. Что было в тот день, как ярославец спас более 100 человек и как потерял друга — читайте в интервью
Плодотворной работой в этом году выделился актер Роман Курцын. Он снялся в нескольких фильмах, некоторые работы продюсировал, продолжает развивать свою частную школу, занятия карате и в школе каскадеров и еще успевает проводить время с семьей. В октябре мы взяли у актера эксклюзивное
интервью, где он поделился своей жизнью
Одна из старейших бабушек России живет в Ярославле. Клавдии Гадючкиной в ноябре 2024 года исполнилось 115 лет. О своей судьбе Клавдия
рассказала в интервью на нашем сайте Источник:
Кристина Геворкян / 76.RU
В начале 2024 года мэрия опубликовала список участков, которые придется снести для строительства третьего моста через Волгу. Жители, чьи дома попали в список под снос, находились в шоке. Мы приехали на улицу 1-я Шоссейная, чтобы лично
поговорить с жителями
О своей непростой судьбе нам
рассказал воспитатель детского дома в Ярославле. Дима, так зовут 21-летнего ярославца, несколько раз менял семьи — сначала его забирали, потом отдавали обратно. В последний раз он вернулся в детский дом уже в роли воспитателя
Этого человека зовут Анатолий Байков, он — основатель
арт-пространства «Unick». В здании на Салтыкова-Щедрина, 3 собираются любители поговорить об искусстве, выпить кофе и обсудить благоустройство города. Уличные художники из объединения «Unick» создали муралы в разных районах города, организовали проведение фестивалей стрит-арт-искусства
В 2024-м прогремели новости с оглашения
нового приговора бывшему сатанисту Николаю Оголобяку. Ярославец должен был отсидеть до 2030 года за серию ритуальных убийств, но вызвался пойти на СВО. Получив ранение, вернулся домой в 2023-м. Однако Николай вновь оказался на скамье подсудимых. Всё о приговоре рассказываем в этом материале
Важный фотопроект от Кирилла Поверинова вышел в июле 2024 года. В нем приняли участие пять женщин, переживших рак и полюбивших себя в новом теле. Подробнее о проекте читайте в этом
материале
13-летний Леша каждый день борется за полноценную жизнь. Выйти на прогулку или провести время с друзьями для сверстников обычное дело, но для Леши эти действия даются с трудом. Диагноз мальчику поставили через четыре года после рождения — врожденная дистрофия мышц. О том, как ярославская семья борется за жизнь Алексея — читайте в нашем
материале
У Зинаиды Романовой трое детей и семь внуков, она работает в сельском клубе и иногда там поет. Спонтанно она решила поучаствовать в конкурсе красоты, увидев объявление в интернете. Несколько месяцев подготовки, дефиле и испытаний прошли не зря — Зинаида получила звание «Гранд Миссис Ярославль — 2024». В интервью она
рассказала о своей жизни и как ей удалось победить в конкурсе