Всё видно по глазам: как прошел 2024 год в Ярославле — эмоциональные фото

История ученого Александра Цветкова прогремела на всю Россию. В феврале 2023 года гидролога задержали в момент, когда он возвращался из рабочей командировки. Наручники надели прямо в самолете и более года он провел в СИЗО. Всё это время его семья и знакомые всеми силами пытались доказать невиновность Александра. В декабре ученого выпустили из СИЗО, но дело закрыли лишь через пару месяцев. Мы побывали в поселке, где живет и работает Александр, и лично поговорили с гидрологом