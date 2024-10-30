Папа перед смертью попросил петь: 13-летняя ярославна с туберкулезом рвется в звезды телевидения

Юлия Сергеева из Семибратово Ярославской области стала финалисткой телешоу «Ты супер!» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13-летней Юлии Сергеевой из Ярославской области пришлось пережить многое. В два года ее со старшим братом бросили родители. Полгода они жили в детдоме. Потом оказались в приемной семье. Новые мама и папа стали родными. Они сделали всё, чтобы Юля с братом Даней скорее забыли пережитый стресс.

Казалось, жизнь наладилась. Вдруг новое потрясение: у приемного папы обнаружили редкую болезнь — системный склероз. Годы мучений и терапии не помогли. Летом 2024 года он умер.

Системный склероз — редкое хроническое аутоиммунное ревматическое заболевание, характеризующееся постепенным отказом всех органов.

История 13-летней Юли Сергеевой — финалистки 8-го сезона «Ты супер!» Источник: Никита Егоров / Городские порталы

Сложно представить, что пришлось пережить 13-летней Юле. Но жизненные трудности не сломили ее, а наоборот. И это она доказала в шоу «Ты супер!» (12+). Путь на телевиденье тоже был непростым — на шоу девочка пробилась со второго раза. Упорством и трудом она показала, что способна на многое.

Что за программа «Ты супер!»? Узнать «Ты супер!» — музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети со сложной судьбой, многие из них остались без родителей. В восьмом сезоне, который начался осенью 2024-го, в жюри сидят певицы Люся Чеботина и Ани Лорак, певец и актер Алексей Воробьев и продюсер Игорь Крутой.

«Мама выпивала, ее лишили родительских прав»

Юле было два года, а старшему брату — три, когда биологическая мать их оставила. То время девочка помнит только со слов приемных родителей.

— Мама часто выпивала и оставляла нас. Ее лишили родительских прав, — поделилась девочка. — Соседи пожаловались, что мы дома всегда одни сидим, и нас с братом забрали. Он мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло.

У Ольги Долотцевой четверо детей — двое биологических и двое приемных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В скором времени брата с сестрой усыновили. Новыми папой и мамой оказались дальние родственники детей. Вот как тот период вспоминает приемная мама Юли:

— Мы не решали, оно само как-то получилось. Они мои родственники: моя мама и прадедушка детей — родные брат с сестрой. Судьбу их биологической мамы и их жизни мы знали. С детьми я была знакома, видела их на прогулках в коляске. Как могли, помогали этой семье. Мама совсем молоденькая была, не справилась. Иду как-то раз по улице, а мне говорят: «Ваших привезли в больницу». Я села в машину и поехала. У матери, видать, проблемы были, она оставила детей в квартире и пропала. Соседи вызвали полицию. Их забрали. Я сразу сказала, что заберу детей. Дальше началась череда оформления документов. Мужа буквально поставила перед фактом. Он был не против. Сомнений — «а может, не стоит?» — не было.

Когда рождаются свои дети, всё происходит постепенно: беременность, роды, взросление. А они ворвались в нашу жизнь и перевернули весь мир с ног на голову. Ольга Долотцева мама Юли Сергеевой

У супругов на тот момент уже было двое своих старших детей.

— Вначале было очень тяжело, — призналась Ольга. — У нас не было помощников в виде бабушек, которые пришли бы на подмогу. Всё легло на наши с мужем плечи. Ну и старшие дочь с сыном помогали.

Только семья успела наладить быт — новое испытание. Вскоре после усыновления выяснилось, что у детей туберкулез. Юле пришлось во второй раз пережить расставание с близкими людьми. Девочку на год положили в больницу.

— Кто-то в окружении биологической мамы был тубинфицирован, — рассказала Ольга. — Обследовали всячески. Даня был на домашнем лечении, а Юлю пришлось положить в больницу. Около года она там была.

К счастью, детей удалось вылечить.

«Всё равно кто-нибудь, да рассказал бы»

Как отмечает Ольга, у старших детей с Юлей и Даней особенная связь. Братья и сестры жить друг без друга не могут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга с мужем детей полюбили как родных. Малыши стали назвать их мамой и папой. Старшие быстро приняли младших. Семейная идиллия наладилась. Но скрывать правду родители не стали. Перед тем как Юля с братом Даней пошли в первый класс, родители честно рассказали, что они приемные.

— Всё равно кто-нибудь да рассказал бы. Мы же в поселке живем, а не в большом городе. Тем более люди знали, чьи это дети, — рассказала Ольга. — Юля с Даней нормально отреагировали. Конечно, в 7 лет они не поняли, что значит биологические родители, что мы какие-то не те. Они просто с этой мыслью свыклись, они это знали.

Мама Юли работает учителем школы. А всё свободное время посвящает детям. Старшие уже живут отдельно, поэтому на Ольге остаются заботы по Юле и ее старшему брату Дане Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С биологической мамой Юля с братом ни разу не встречались. А четыре года назад она умерла. Папы у детей разные, о них ничего не известно.

Недавно в семье случилась трагедия. После шести лет тяжелой болезни умер приемный папа Юли.

— Он лечился, мы пытались вылечить, но не получилось, — с комом в горле рассказала Юля.

Со слов мамы Юли, муж мечтал о великом будущем дочки. Он поддерживал ее стремления стать певицей. И перед смертью просил не бросать начинания.

Пробилась на телевиденье со второй попытки

Юля занимается в выпускном классе в музыкальной школе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во многом ради папиной мечты 13-летняя Юля решила участвовать в музыкальном конкурсе на НТВ. Правда, это ее вторая попытка. В первый раз девочка решила испытать свои силы в 2022 году. Но тогда удача была не на ее стороне. Юная певица сорвалась с отборочного тура.

— Обидно не было. Все-таки первый раз. Надо было с чего-то начать, — вспоминает свои эмоции в тот период Юля. — Я понимала, что там есть очень сильные участники. Несмотря на результат, мне понравилось. Меня многие похвалили, сказали, что я супер.

Юля участвовала в телешоу «Ты супер!» два раза: в 6-м и 8-м сезонах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Однако мама Юли отмечает, что, конечно, переживания были.

— Нужно было ведь найти правильные слова, чтобы успокоить ее. Мы поговорили и решили, что приедем на «Ты супер!» еще раз, — рассказала Ольга.

После двух лет усиленных занятий вокалом и активной подготовки Юля решила повторно попробовать свои силы в телешоу «Ты супер!». На этот раз всё сложилось удачно. Более того, девочка покорила звездное жюри своим пением и прошла в финал.

Юля занимается пением с пяти лет. На полке с наградами уже нет места. Девочка часто ездит на конкурсы, где занимает призовые места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Изнанка съемок

Чтобы попасть в съемочный тур шоу «Ты супер!», предварительно надо было пройти кастинг с прослушиванием. В этом Юле помогали ее педагоги в студии, где она занимается вокалом. Девочку быстро утвердили и пригласили на съемки в Москву.

Там началась плотная подготовка. Перед тем как выпустить детей на сцену, с ними работали педагоги по пению. Они помогали выбрать композицию, с которой участник будет выступать, и поставить номер.

— До съемок занимаемся с педагогом. Потом идем на репетицию. Только после этого проходят непосредственно съемки. — поделилась Юля. — Сложно было везде. На занятиях доказать людям, что развитие идет и я что-то смогу на сцене. Страшно было выходить на сцену. Стоишь, все на тебя смотрят.

Зал оказался маленьким, хотя по телевизору выглядит, будто сцена там огромная. Юлия Сергеева финалистка 8-го сезона «Ты супер!»

Отрывок из выпуска полуфинала, где выступила Юля Сергеева Источник: «Ты супер!» 8-й сезон. 8-й выпуск от 20.10.2024 / Rutube

Выступления девочки произвели фурор. Члены жюри в разных эпизодах хвалили стиль исполнения Юли.

— Ты меня просто очаровала, скажу честно, — признался продюсер Игорь Крутой. — Ты органична во всем этом: и в плане вокала, и в плане пластики. Тебе нужно бить в одну точку — и ты будешь отличаться от всех. Из этого надо сделать свою творческую биографию.

Певица Ани Лорак тоже похвалила Юлю:

— Молодец, умница, ты справилась, — поддержала девочку певица. — Я думаю, с возрастом ты разовьешь свой голос, чтобы были классные, сочные верха. Ты абсолютно достойна самых прекрасных сцен.

Люся Чеботина отметила, что девочка исполнила хит Леонида Агутина на уровне.

— Юленька, после Леонида Агутина, мне кажется, очень тяжело перепевать такую композицию. Но у тебя это получилось, — отметила певица Люся Чеботина.

А актер и певец Алексей Воробьев признался, что песня в исполнении Юли Сергеевой тронула его до глубины души.

— Потрясающее выступление, чего говорить! — подчеркнул Воробьев.

Съемки шоу проходили в Москве в августе и сентябре. Из-за этого Юле пришлось на месяц отсутствовать в школе. Но учителя отнеслись с пониманием. Семиклассница должна будет отработать пропущенные занятия в течение четверти.

— Сейчас сложно учиться, так как много времени из учебы пропустила, — вспоминает Юля. — Друзья и учителя меня поддерживают. Им очень нравится, что в поселке я такая одна, которая была на телевиденье. Говорят, что я большая молодец!

Главное — идти к своей цели, чтобы добиться результата. Юлия Сергеева финалистка 8-го сезона «Ты супер!»

День расписан по часам

Чтобы не потеряться в многочисленных занятиях, на кухне у Юли на самом видном месте висит расписание. График продуман на всю неделю. Утром — школа, сразу после — пение, хор, фортепиано, танцы. Даже в воскресенье стоят занятия.

У 13-летней Юли плотный график. По словам мамы девочки, еще не все занятия вошли в расписание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Встаю в 06:50. Потом иду в школу. После прихожу домой, могу собрать вещи, поесть, если время позволяет, и сразу еду в музыкальную школу или на вокал, — описала свой обычный день Юля. — До восьми вечера занимаюсь там. После делаю уроки. Иногда заканчиваю пораньше, часов в 18, и успеваю сделать домашние задания, не засиживаясь допоздна.

Но, как отмечает Юля, для нее такой график не в тягость. Устает, конечно. Но понимает, что такова цена, если хочешь осуществить большие мечты.