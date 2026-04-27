Потеряла здоровье, бизнес и мужа: история многодетной мамы, чья дочь борется за 2 миллиона

Смотрите историю многодетной мамы, которая потеряла здоровье, бизнес и мужа Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Дочь Сабины Агамалиевой знают по всей России. 11-летняя Эллада стала известна как спортсменка, которая побеждает мальчиков, а ролики с ее боями набирают миллионы просмотров в интернете. Четвероклассница занимается греко-римской и вольной борьбой и участвует в экстрим-шоу на федеральных каналах. С виду Эллада хрупкая девочка, но со стальным характером. За ее спиной стоит такая же сильная мама, которая за последние годы перенесла много испытаний.

Летом прошлого года жизнь семьи Агамалиевых переломилась. Сабина, мама пятерых сыновей и трех дочерей, начала терять контроль над собственным телом.

«У меня отказывали мышцы. Элементарно надеть носок я не могла. В ванну зайти, помыться — тоже. Руки, ноги просто не работали, — вспоминает Сабина. — Врачи полтора года не могли поставить диагноз. То называли синдром Гийена — Барре, то БАС… Смертельные варианты».

Диагноз всё еще под вопросом, но таблетки, выписанные врачами, помогают. До болезни 35-летняя мама вела бизнес — семейное кафе, названное в честь Эллады, но заведение пришлось закрыть. Вслед за бизнесом рухнула и семья: Сабина в процессе развода.